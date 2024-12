Kravas kuģi gaida pie Panamas kanāla ieejas Panamas līcī. 2023. gada 24. septembris Foto. Scanpix/ Luis ACOSTA / AFP)

"ASV muļķīgi atdeva Panamas kanālu un tagad maksā muļķīgas nodevas", Tramps draud to atņemt Panamai







Jaunievēlētais ASV prezidents Donalds Tramps svētdien brīdināja, ka viņa vadītā administrācija centīsies atgūt kontroli pār Panamas kanālu. Tramps mītiņā Fīniksā teica, ka ASV muļķīgi ir atdevusi kontroli Panamai, kas nozīmē, ka kuģiem jāmaksā, kā viņš teica, muļķīga nodeva par to, lai šķērsotu Atlantijas un Kluso okeānu savienojošo kanālu.

Panamas konservatīvais prezidents Hosē Rauls Mulino, kuru ievēlēja maijā, noraidīja Trampa ieceri kā viņa valsts suverenitātes aizskārumu.

ASV pasaules tirdzniecībā nozīmīgo ūdensceļu Panamas kontrolē 1999.gada 31.decembrī, kad pasaule gatavojās sagaidīt jauno tūkstošgadi. Grandiozo kanālu no 1904. līdz 1914.gadam izbūvēja amerikāņi, kad bija cietis neveiksmi sākotnējais franču mēģinājums.

Kanāla atdošana bija viens no darījumiem, kuru 1977.gadā noslēdza toreizējais ASV prezidents Džimijs Kārters un bijušais Panamas prezidents Omars Torrihoss.

“Ja netiks ievēroti šī dāsnā dāvinājuma morālie un juridiskie principi, tad mēs pieprasīsim, lai Panamas kanāls tiktu atdots Amerikas Savienotajām Valstīm pilnībā, ātri un bez šaubām,” paziņoja Tramps.

“Es ar to negrasos samierināties,” sacīja Tramps, piebilstot, ka “tāpēc, Panamas amatpersonas, lūdzu, rīkojieties atbilstoši”.

Viņš nepaskaidroja, kā kanāla kontroles atgūšana būtu iespējama.

Neilgi pēc Trampa uzrunas Mulino publicēja video, kurā paziņoja, ka “katrs kanāla kvadrātmetrs pieder Panamai un arī turpmāk piederēs” viņa valstij.

Neminot Trampu vārdā, Mulino pievērsās Trampa sūdzībām par pieaugošajām maksām kuģiem, kas šķērso kanālu, sakot, ka tās nosaka eksperti, kuri ņem vērā ekspluatācijas izmaksas, kā arī piedāvājuma un pieprasījuma faktorus.

“Tarifi netiek noteikti kaprīzes dēļ,” sacīja Mulino. Viņš norādīja, ka Panama gadu gaitā ir paplašinājusi kanālu, lai palielinātu kuģu satiksmi “pēc savas iniciatīvas”, un piebilda, ka kuģošanas maksas palielināšana palīdz apmaksāt uzlabojumus.

“Panamas iedzīvotājiem var būt dažādi viedokļi par daudziem jautājumiem,” sacīja Mulino. “Taču, kad runa ir par mūsu kanālu un mūsu suverenitāti, mēs visi būsim vienoti zem Panamas karoga.”

Tramps pēc tam savā sociālajā vietnē atbildēja: “To mēs vēl redzēsim!”. Viņš arī publicēja attēlu ar ASV karogu, kas novietots kanāla zonā, zem frāzes: “Laipni lūdzam Amerikas Savienoto Valstu kanālā!”.

Kanāls ir atkarīgs no rezervuāriem, lai darbinātu tā slūžas, un to smagi ietekmēja 2023.gada sausums Centrālamerikā, kas lika tam būtiski samazināt kuģu skaitu, kas var šķērsot kanālu. Tā kā katru dienu kanālu izmantoja mazāk kuģu, administratori arī palielināja maksu, kas tiek iekasēta no visiem nosūtītājiem par šķērsošanas laika rezervēšanu.

Šī gada pēdējos mēnešos laikapstākļiem atgriežoties normālos apstākļos, tranzīts pa kanālu ir normalizējies. Taču nākamgad joprojām ir gaidāms cenu pieaugums.

Tramps mītiņa dalībniekiem arī teica, ka viņa “sapņu komandas valdība” nodrošinās ekonomikas uzplaukum, ASV robežu nostiprināšanu un ātru karu Tuvajos Austrumos un Ukrainā risinājumu.