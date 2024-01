Pēc raķešu uzbrukuma un “Maersk” kuģa nolaupīšanas mēģinājuma kuģu kravu pārvadātāji vairs neplāno atsākt tranzītu caur Sarkano jūru, kas ir svarīga artērija Suecas kanāla tirdzniecības ceļam.

Jemenā bāzētie hutu kaujinieki Sarkanajā jūrā kopš novembra uzbrūk kravas kuģiem ar vērtīgāk kravām, tā paužot atbalstu palestīniešu islāmistu grupējumam Hamas, kas cīnās pret Izraēlu Gazā, raksta aģentūra Reuters.

Tas tagad ir licis kuģiem mainīt maršrutu un kuģot ap Āfrikas dienvidu galu, palielinot kuģu izmaksas ilgākam braucienam. Tiesa gan rādītāji joprojām ir daudz zemāki par pandēmijas līmeni, kas bija sasniegts 2021. gadā.

Ēģiptes Suecas kanāls savieno Sarkano jūru ar Vidusjūru un ir ātrākais veids, kā no Āzijas un Tuvajiem Austrumiem uz Eiropu nosūtīt degvielu, pārtiku un patēriņa preces.

Uzbrukumi jau aizkavē daudziem uzņēmumiem paredzēto produktu un izejvielu, un izejmateriālu piegādi, jo Suecas maršrutu izmanto tādi uzņēmumi kā IKEA, Walmart (WMT.N) un Amazon (AMZN.O).

Kā raksta Reuters, saskaņā ar starptautisko kravu rezervēšanas un maksājumu platformas Freightos (CRGO.O) datiem, aizvadītajā nedēļā tarifi no Āzijas uz Ziemeļeiropu vairāk nekā divkāršojās un pārsniedza 4000 USD par 12,2 metru konteineru, savukārt Āzijas un Vidusjūras reģiona valstu cenas pieauga līdz 5175 USD. Tas var padarīt daudzu preču cenas vēl augstākas.

Likmes arī Ziemeļamerikas ostām pieaug. Līdz 30% kravu, kas nonāk ASV austrumu piekrastē, ceļo pa Suecas kanālu. Nozare sagaida, ka daļa no šī importa tiks novirzīta uz ASV Rietumkrastu, kas ir tiešs brauciens pāri Klusajam okeānam no Ķīnas un citiem Āzijas.

Likmes sūtījumiem no Āzijas uz Ziemeļamerikas austrumu krastu jau pieaugušas par 55% līdz 3900 USD par 12,2 metru konteineru. Rietumkrasta cenas pieauga par 63% līdz vairāk nekā 2700 USD pirms paredzamās kravas novirzīšanas, lai izvairītos no problēmām Sarkanajā jūrā.

USD 14 000 par konteineru no Āzijas līdz Ziemeļeiropai un Vidusjūrai un USD 22 000 par Āziju līdz Ziemeļamerikas austrumu krastam.

