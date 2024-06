Ilustratīvs attēls Foto. Scanpix/BERNARD BARRON / AFP)

VIDEO. Nelegālie migranti iekāro Eiropu – pār Lamanšu britu salas dienas laikā sasnieguši vairāk nekā 880 cilvēku







Šķērsojot Lamanša šaurumu laivās, Lielbritānijā otrdien ieradušies vairāk nekā 880 nelegālie migranti, paziņojusi valdība, norādot, ka tas ir lielākais skaits vienas dienas laikā šogad. Priekšvēlēšanu kampaņā pirms 4.jūlijā gaidāmajām parlamenta vēlēšanām imigrācija kļuvusi par vienu no galvenajiem jautājumiem.

Konservatīvo premjerministrs Riši Sunaks solīja “apturēt laivas”, taču saskārās ar šķēršļiem, mēģinot īstenot ieceri par patvēruma meklētāju deportēšanu uz Ruandu. Saskaņā ar Iekšlietu ministrijas provizoriskajiem datiem šogad Lielbritānijā, šķērsojot Lamanšu, iekļuvuši jau 12 313 migranti. Tas ir par 18% vairāk nekā tajā pat laika periodā pērn. Otrdien varasiestādes atklāja aptuveni 15 migrantu laivas.

Lielbritānijas plāns par migrantu deportēšanu uz Ruandu ir sastapies ar juridiskiem izaicinājumiem, bet Sunaka valdība uzstāj, ka tas tiks īstenots, ja Konservatīvā partija uzvarēs parlamenta vēlēšanās 4.jūlijā. Konservatīvie aptaujās ievērojami atpaliek no leiboristiem, kas solījuši atteikties no Ruandas programmas, nodēvējot to par triku, kas nedarbosies.

2023.gadā Lielbritānijā, šķērsojot Lamanšu, ieradās 29 437 cilvēki, kas ir par 36% mazāk nekā 2022.gadā, kad ieradās rekordliels nelegālo migrantu skaits – 45 774.

BREAKING: 882 migrants in 12 boats crossed the English Channel on Tuesday, the Home Office has said, which is the highest number of people on a single day so far this year Full story ➡️ https://t.co/OzoeMEDr2N 📺 Sky 501, Virgin 602, Freeview 233 and YouTube pic.twitter.com/mWQltvOBhY — Sky News (@SkyNews) June 19, 2024

Two migrant boats were rescued by Border Force Ranger in the English Channel. The Ranger vessel set out at 4am and was able to rescue at least 85 people before heading back to Dover.https://t.co/a91HnMyHW0 pic.twitter.com/ABtWTZ6yuB — Sky News (@SkyNews) June 18, 2024