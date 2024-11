Donalds Tramps un Kamala Harisa AP Photo/Alex Brandon, File

Līdz ar gada nogali tuvojas viens no nozīmīgākajiem datumiem ASV politikā — 5. novembris, kad valstī norisināsies prezidenta vēlēšanas. Šajā svarīgajā cīņā par augstāko amatu sacentīsies divi vadošie kandidāti Kamala Harisa un Donalds Tramps, un “Betsafe” bukmeikeri jau izteikuši savas prognozes par šīs cīņas iespējamo iznākumu.

Jūlija vidū līdzšinējais ASV prezidents Džo Baidens oficiāli paziņoja, ka izstājas no prezidenta vēlēšanām, kā rezultātā Demokrātu partijai nācās meklēt jaunu kandidātu. Pašreizējā ASV viceprezidente ir Kamala Harisa, un tieši viņa tika izvēlēta kā Demokrātu kandidāte vēlēšanās. Lai arī bija vēl jāiziet birokrātiskais ceļš un partijas biedriem jāapstiprina Harisas kandidatūra, tas notika bez lieliem sarežģījumiem.

ASV prezidenta vēlēšanu prognozes vasarā par visai izteiktu favorītu uzskatīja Donaldu Trampu, kurš Baltā nama saimnieks bija periodā no 2017. līdz 2021. gadam. Septembra otrajā nedēļā Tramps un Harisa tikās pirmajās un vienīgajās publiskajās debatēs, kas tika pārraidītas televīzijā. Abu kandidātu runāšana aci pret aci vienmēr bijusi ļoti nozīmīga, īpaši tiem cilvēkiem, kuri vēl nezina, par kuru pārstāvi balsot.

“Kad līdz vēlēšanām palicis pavisam maz, favorīta statusā izvirzījies Tramps, kura izredzes uzvarēt novērtētas ar 67% iespējamību. Ja salīdzinām ar situāciju pirms mēneša, tolaik abu izredzes tika vērtētas praktiski identiski, bet šobrīd uzskatām, ka Tramps atgriezīsies Baltajā namā. Katrai partijai ir savi štati, kuros visai droši var prognozēt konkrētā kandidāta uzvaru, bet jāņem vērā, ka septiņi štati tiek uzskatīti par izšķirošajiem, jo aptauju rezultātos nedz Harisai, nedz Trampai nav liels pārsvars. Šie septiņi štati ir Arizona, Džordžija, Mičigana, Nevada, Ziemeļkarolīna, Pensilvānija un Viskonsīna. Mūzikas mega zvaigzne Teilora Svifta izrādījusi atbalstu Harisai – šādu sabiedrībā ļoti populāru cilvēku viedoklis var nosvērt svaru kausus viena vai otra kandidāta virzienā,” komentē “Betsafe” bukmeikeri.

Pēdējās nedēļās abi kandidāti apmeklēja dažādas ASV pilsētas, lai tiktos ar vēlētājiem un pārliecinātu par savu kandidatūru. Lai uzvarētu vēlēšanās, kandidātam jāiegūst vismaz 270 no 538 elektorātu balsīm.

“Betsafe” totalizators piedāvā arī dažādas citas likmes uz ASV prezidenta vēlēšanām, piemēram, var prognozēt par to, cik balsu saņems katrs no kandidātiem. Tāpat iespējams prognozēt, cik štatos uzvarēs konkrētais kandidāts vai arī izvēlēties konkrētu štatu un prognozēt, kurš no kandidātiem tur būs pārāks.