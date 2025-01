Vērtspapīru un biržu komisija (SEC) ir iesūdzējusi tiesā miljardieri Īlonu Masku par pārkāpumiem, kurus viņš pieļāvis sociālās saziņas platformas “Twitter” akciju iegādē 2022.gadā, teikts otrdien publicētā SEC iesniegumā tiesai.

“Apsūdzētais Īlons Masks laikus neiesniedza SEC izdevīgo īpašumtiesību ziņojumu, lai atklātu, ka līdz 2022.gada martam iegādājies vairāk nekā piecus procentus no apgrozībā esošajām “Twitter” akcijām, un tādējādi pārkāpa federālos vērtspapīru likumus,” teikts regulatora iesniegumā tiesai.

Saskaņā ar SEC rakstīto šīs informācijas noklusēšana ļāva Maskam turpināt akciju pirkšanu par “mākslīgi zemām cenām, ļaujot viņam samaksāt vismaz 150 miljonus ASV dolāru mazāk par akcijām, kuras viņš iegādājās pēc izdevīgo īpašumtiesību ziņojuma iesniegšanas termiņa”.

SEC apgalvoja, ka Masks sāka uzpirkt “Twitter” akcijas 2022.gada sākumā un pārsniedza 5% atzīmi 2022.gada 14.martā. Saskaņā ar likumu viņam tad vajadzēja 10 kalendāro dienu laikā informēt par šo faktu, bet viņš tikai 4.aprīlī – ar 11 dienu nokavēšanos – paziņoja SEC, ka jau iegādājies 9% šī uzņēmuma akciju.

SEC iesniegumā tiesai teikts, ka pēc tam, kad Masks informēja par šo akciju iegādi, “Twitter” akcijas cena pieauga par 27%. Regulators analizēja Maska veikto “Twitter” akciju pirkšanu un konstatēja, ka viņš samaksājis vismaz 150 miljonus dolāru mazāk, radot zaudējumus akcionāriem, kas viņam šīs akcijas pārdeva.

SEC pieprasa, lai Masks samaksātu šo summu un vēl soda naudu par pārkāpumu.

Maska loma viņa nopirktajā platformā “Twitter”, kuru viņš vēlāk pārdēvēja par “X”, ir saistīta ar daudziem skandāliem un novedusi pie tiesu darbiem, kurus pret viņu uzsākuši šīs platformas investori, bijušie darbinieki un kompānijas, kurām bija līgumi ar “Twitter”.

Akcionāri ir sākuši prāvu pret Masku, apsūdzot viņu, ka viņš pavēstījis par 5% “Twitter” akciju iegādi pārāk vēlu – pēc SEC noteiktā termiņa.

Masks 2022.gada oktobrī pabeidza 44 miljardus ASV dolāru vērto darījumu, kurā iegādājās “Twitter”. Pēc tam uzņēmuma akciju kotēšana biržā tika pārtraukta.

2022.gada aprīlī viņš parakstīja vienošanos par “Twitter” iegādi, tomēr pēc tam centās no darījuma izstāties. Kompānija caur tiesu panāca, ka viņam ir jāievēro noslēgtais līgums un jāpabeidz darījums.

SEC 2022.gada aprīlī sāka izmeklēšanu saistībā ar aizdomām, ka Masks neatklāja informāciju, ka ir iegādājies daudz “Twitter” akciju, tādējādi maldinot mazāka skaita akciju īpašniekus, kuri pārdeva akcijas par zemāku cenu.

