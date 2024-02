ASV Senāta vairākums apstiprina likumprojektu par palīdzību Ukrainai 60 miljardu dolāru apmērā

ASV Senāts otrdien apstiprinājis likumprojektu, kas cita starpā paredz piešķirt Ukrainai 60 miljardus dolāru lielu palīdzību, taču sagaidāms, ka republikāņu kontrolētā Pārstāvju palāta to noraidīs.

Par likumprojektu, kas paredz militāro palīdzību arī Izraēlai un Taivānai, balsoja 70 senatori, bet pret – 29.

Gandrīz 20 republikāņi balsojumā pieslējās demokrātiem, tomēr republikāņi Pārstāvju palātā, kuru vidū ir daudz bijušā prezidenta Donalda Trampa atbalstītāju, draudējuši, ka likumprojektu neatbalstīs tā esošajā formā.

Tramps mudinājis republikāņus nepieļaut likuma pieņemšanu, kas dotu iespēju prezidentam Džo Baidenam pasludināt uzvaru likumdošanas jomā.

Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis izteicis pateicību ASV Senāta likumdevējiem par palīdzības likumprojekta atbalstīšanu.

Ierakstā platformā “X” Zelenskis izteica pateicību “katram ASV senatoram, kas atbalstīja palīdzības turpināšanu Ukrainai laikā, kad mēs cīnāmies par brīvību, demokrātiju un vērtībām, kas mums visiem ir svarīgas”.

“Mums Ukrainā līdz ar ASV atbalsta turpināšanu tiek palīdzēts glābt cilvēku dzīvības no Krievijas terora,” norādīja Zelenskis.

Palīdzība nozīmēs “lielāku drošību un pārticību visiem amerikāņiem un visai brīvajai pasaulei”, uzsvēra prezidents.

Zelenskyi with a video message on the positive steps from US Congress.

We’ve got positive news from the United States – the Senate has just voted to continue the support of our country and our warriors. This is a decision that we have worked very hard for, a decision that… pic.twitter.com/LMOKCdFJAQ

— NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) February 13, 2024