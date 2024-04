Foto: Artyom Geodakyan/TASS/Scanpix/LETA

Atbalstīti grozījumi likumā par alkohola tirdzniecības laika ierobežojumiem: svētdienās tā iegādes laiks īpaši saīsināts







Saeimas Sociālo un darba lietu komisija šodien atbalstīja grozījumus Alkoholisko dzērienu aprites likumā, paredzot ieviest jaunus alkohola tirdzniecības laika ierobežojumus – no pirmdienas līdz sestdienai to varēs tirgot no plkst.10 līdz 20, bet svētdienās – no plkst.10 līdz 18.

Alkohola tirgošanas laika ierobežojumi nebūs tieši sasaistīti ar darba dienām, brīvdienām vai svētku dienām, jo tas sarežģītu regulējumu. Tas nozīmē, ka piemēram, 1.maija brīvdienā, kas iekrīt darbadienā, alkoholu būs iespējams iegādāties līdz plkst.20.

Pašlaik alkohols mazumtirdzniecībā Latvijā ir pieejams visas nedēļas dienas no plkst.8 līdz 22.

Komisija jau iepriekš atbalstīja priekšlikumu grozījumiem Alkoholisko dzērienu aprites likumā, kas paredz, ka alkoholiskos dzērienus būs aizliegts pārdot personām, kuras ir jaunākas par 20 gadiem. Patlaban alkoholu var nopirkt personas no 18 gadu vecuma.

Vienlaikus komisija atbalstījusi priekšlikumu, kas paredz izņēmuma gadījumus, lai netiktu ierobežotas pilngadīgu personu darba iespējas pārtikas aprites un sabiedriskās ēdināšanas nozarē, kā arī netiktu ietekmēta profesionālās izglītības programmas praktiskās daļas apguve, kurā cita starpā izglītojamam varētu tikt uzdoti arī uzdevumi saistībā ar alkoholisko dzērienu apriti.