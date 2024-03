Atkarību speciāliste: “Modernais alkoholiķis mēnesī nodzer 500 eiro ar lētajiem šampaniešiem pa piecām pudelēm dienā…” Ieteikt







“Klasiskais psihologs, psihoterapeits nepalīdzēs atkarīgam cilvēkam iziet no atkarības. Netērējiet naudu! Tiešām! Tas nav iespējams,” tā TV24 raidījumā “Uz līnijas” uzsvēra psihoterapijas un atkarību speciāliste Gunita Gudone, apspriežot cilvēku iespējas ārstēties no alkohola atkarības.

Reklāma Reklāma

“Tas nav iespejams, pirmkārt, ja psihologs pats lieto [alkoholu], tad viņš nespēs izskaidrot, izprast – viņš nav mācījies par to. Otrkārt, ja viņš nelieto, nekad nav lietojis, tad viņš vispār nesaprot to, kas ir atkarība. Treškārt, viņam ir jābūt tieši konsultantam, speciālistam vai nu narkologam ar kaut kādu izglītību, kas konsultē un palīdz cilvēkiem atbrīvoties no atkarības, – tas ir vienīgais veids. Cilvēki bieži iet pie psihologiem, terapeitiem cerībā, ka viņiem palīdzēs atbrīvoties no atkarības. Nu, es tādus gadījumus nezinu – nevienu,” sacīja psihoterapijas un atkarību speciāliste Gudone.

Latvijā ārstēšana no alkohola atkarības izmaksā dārgi. Vienīgais Latvijā, kas esot bezmaksas palīdzība, ir Latvijas Anonīmo alkoholiķu sapulces. “Man liekas, tas ir vienīgais, kas ir,” piebilda Gudone, stāstot par to, kur iespējams mūsu valstī cīnīties pret šo atkarību bez maksas.

Tad kāda ir tā “ceļa karte”, ko darīt cilvēkam, lai uzsāktu ārstēties no alkohola atkarības? Uz šo TV24 raidījuma “Uz līnijas” vadītāja jautājumu Gudone atbildēja, sakot, ka ir vietas, kur darbojas viņas kolēģi, pie kuriem ejot var atbrīvoties no atkarības par ziedojumiem. Viņa sniedzot tādus datus par šiem saviem kolēģiem.

“Redzi, atkarīgais cilvēks ir baigi viltīgs!” mazliet smaidot turpināja skaidrot psihoterapijas un atkarību speciāliste Gudone.

“Viņš grib, grib, grib un tad sāk meklēt iemeslus. Īstenībā naudu var atrast visi! Man ir nākusi meitene, kura ir ļoti sliktā finansiālā stāvoklī, un viņa dabūja naudu. Un pēc tam viņai nauda parādījās arvien vairāk un vairāk. Viņa reāli visu naudu nodzēra. Zini, cik daudz cilvēks nodzer naudu? Nedēļā tās ir milzīgas summas. Modernais alkoholiķis mēnesī nodzer 500 eiro ar lētajiem šampaniešiem – ar lētajiem Rīgas šampaniešiem pa 5 pudelēm dienā…Tas ir modernais alkoholiķis, bet tas, kurš dzer, piemēram, šņabi, viņam taču tur arī savācas! Tā tik liekas, ka viņiem naudas nav. Ir viņiem nauda,” norādīja Gudone intervijā TV24 raidījumā “Uz līnijas”, runājot par alkoholismu un šīs atkarības ārstēšanas iespējām Latvijā.