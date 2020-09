Foto: LFF

Ilmārs Stūriška, “Latvijas Avīze”, AS “Latvijas Mediji”

Latvijas futbola izlase šovakar ar spēli Daugavas stadionā Rīgā pret Andoru uzsāks Nāciju līgas otro turnīru. Arī šoreiz mūsējie ir vājākajā D divīzijā, svētdien spēle Maltā un vēl grupā ir Fēru salas.

Kazakeviča debija

Divarpus mēnešu laikā ar visām komandām paredzēts tikties mājās un izbraukumā, plus oktobra pauzē Latvijai vēl būs pārbaudes mačs pret Melnkalni. Covid-19 pamatīgi apgrūtina organizatorisko procesu. Visiem Latvijas izlases spēlētājiem testi bijuši negatīvi, bet Andoras nometnē, pēc neoficiālas informācijas, radušās problēmas. Saskaņā ar UEFA sanitāro protokolu skatītāju tribīnēs nebūs nevienā valstī.

Latvijas izlases treneriem pirms spēles nācās palauzīt galvu par centra aizsargiem, jo traumas dēļ iepriekšējos “Rigas” mačus izlaida Antonijs Černomordijs, bet Mārcis Ošs sezonas beigas Šveicē aizvadīja ar savainojumu un vēl nav atguvis labāko formu. Iespējams, līdzās Kasparam Dubram nacionālajā komandā debitēs Elvis Stuglis. Komandā ir vēl pieci potenciāie debitanti.

Iepriekšējo maču Latvijas izlase aizvadīja pagājušā gada novembrī, kad mājās negaidīti pārspēja Austriju, kas gan nespēlēja labākajā sastāvā. Skaļā uzvara neglāba no atlaišanas galveno treneri Slavišu Stojanoviču un nu viņa vietā ir Dainis Kazakevičs, kurš uz nacionālo izlasi pārcēlis teju visu palīgu štābu no U-21 izlases, klāt pieaicinot arī iepriekš valstsvienību vadījušo Marianu Paharu, kā arī Jurģi Pučinski.

Andoras rieksts

Pirmajā Nāciju līgas turnīrā 2018. gadā lielākā ēsma bija četras ceļazīmes uz Eiropas čempionāta finālturnīru – pa vienai katrā no četrām divīzijām.

Šoreiz Nāciju līgas turnīrs sasaistīts ar Pasaules kausa kvalifikāciju, tiesa, krietni mazākā mērā. No Eiropas būs 13 izlases – atlases turnīra desmit grupu uzvarētājas automātiski iegūs ceļazīmi, bet desmit otro vietu ieguvējas un divas labākās komandas pēc Nāciju līgas ranga, kuras nebūs iepriekš minēto skaitā, pēc izslēgšanas spēļu formāta noskaidros vēl trīs labākās. Tātad ranga lejasdaļas komandas šajā cīņā neiesaistīsies.

D divīzija no 16 komandām samazināta līdz septiņām, un Latvija ir vienīgā no “normāla izmēra” valstīm, kas spēlēs mini valstu konkurencē. Pasaules futbola rangs gan mums neļauj uz konkurentiem skatīties ar pārākuma apziņu – Fēru salas ir 110. vietā, Andora – 135., bet Latvija vēl divas pozīcijas zemāk.

Latvijas un Andoras izlases tikušās piecas reizes, mūsējiem izcīnot trīs uzvaras. Iepriekšējās divas cīņas Nāciju līgā pirms diviem gadiem gan beidzās ar bezvārtu neizšķirtu, tāpat arī U-21 līmenī. Lai nu kā, bet šajā kompānijā Latvijai ir tikai viens mērķis – uzvarēt grupā, nodrošinot iespēju pacelties uz C divīziju, kur jau otro turnīru spēlēs Lietuva un Igaunija, tiesa, aizpērn kaimiņi C divīziju rangā bija attiecīgi pēdējā vietā un trešajā no beigām.

Spēle pret lauzējiem

Ritvars Rugins, Latvijas izlases aizsargs: “Mūs gaida spēles pret spēkos līdzvērtīgiem pretiniekiem. Ir jāuzvar, pietiks vājām komandām zaudēt. Izlase nav spēlējusi ilgu laiku. Ja pirmajā spēlē uzvarēsim, iegūsim pozitīvas emocijas. Jauns treneris, redzēsim, kāds būs sastāvs. Andora ir tādi lauzēji, futbolu nespēlē, skrien un lauž. Mēs vismaz cenšamies spēlēt. Izlasē šobrīd esmu trešais vecākais spēlētājs, savulaik biju viens no jaunākajiem. Neesmu no tiem, kas ģērbtuvē ir liels līderis, bet, ja kāds iedomājas no sevis kaut ko, tad varu pateikt.”