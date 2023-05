Ukrainas galvaspilsētā Kijivā ceturtdienas rītā nogāzušās pretgaisa aizsardzības spēku notriektu Krievijas raķešu atlūdzas, pavēstīja amatpersonas.

Izraisījies ugunsgrēks, bet atbilstoši provizoriskajai informācijai cietušo nav.

Sprādzieni bija dzirdami gan galvaspilsētā, gan citviet valstī.

Atbilstoši provizoriskajai informācijai pretgaisa aizsardzības sistēmas notriektu ienaidnieka raķešu atlūdzas Kijivā nogāzušās Darnicas un Desnas rajonos.

Atlūzu nogāšanās rezultātā aizdegusies nedzīvojamā ēka.

“Cietušo atlūzu nogāšanās vietās Darnicas un Desnas rajonos pagaidām nav. Pie mediķiem neviens nav vērsies,” pavēstīja Kijivas mērs Vitālijs Kličko.

Visi ienaidnieka gaisa mērķi atbilstoši provizoriskajai informācijai Kijivas gaisa telpā pamanīti un iznīcināti, apliecināja Kijivas pilsētas kara administrācijas vadītājs Serhijs Popko.

Southern #Ukraine:

Russian forces continued to target west (right) bank #Kherson Oblast and islands at the Dnipro River delta on May 16 out of fear of planned Ukrainian counteroffensives. https://t.co/SkJ2rpLunk https://t.co/Li3iC8Zghs pic.twitter.com/DAVg7UqOhF

— ISW (@TheStudyofWar) May 18, 2023