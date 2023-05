Sergejs Šoigu Foto. Sputnik/Alexey Druzhinin/Kremlin via REUTERS

“The Insider”: 25 Eiropas uzņēmumi apgādā Krievijas armiju. Starp tiem arī no divām Baltijas valstīm Ieteikt







25 uzņēmumi no Vācijas, Francijas, Šveices, Ungārijas, Slovākijas, Itālijas, Igaunijas, Lietuvas, Austrijas un Polijas pārdod preces Krievijas uzņēmumiem, kuri nodrošina Krievijas armiju ar mikroshēmām, munīciju un citām militāra lietojuma precēm, teikts pētnieciskās žurnālistikas izdevuma “The Insider” trešdien publicētā ziņojumā.

Starp Eiropas uzņēmumu pārdotajām precēm bija mikroshēmas raķetēm, optiskās šķiedras nakts redzamības ierīcēm, taktiskie zābaki, bruņuvestes, komponenti karakuģu dzinējiem un daudz kas cits.

Krievijas aizsardzības resora uzņēmumiem nepieciešamo aprīkojumu ieved militārie darbuzņēmēji, kas izvairās no iekļūšanas sankciju sarakstos.

“The Insider” atzīmēja, ka viens no šādiem darbuzņēmējiem ir Maskavā bāzētais “Stan”, kas izstrādā mūsdienīgus darbgaldus un ir daļa no Krievijas aizsardzības konglomerāta “Rosteh”. Korporācijai “Rosteh” ir noteiktas sankcijas, bet “Stan”, kas izvairījies no sankcijām, pērnā gada jūlijā saņēmusi tehnisko aprīkojumu no Vācijas uzņēmuma “Vansped Logistics”.

“Stan” piegādā preces vairākiem Krievijas aizsardzības resora uzņēmumiem, tostarp “ODK-Kuzņecov”, kas ražo dzinējus stratēģiskajiem bumbvedējiem “Tu-160M”, un “Uralvagonzavod”, kas ir Krievijā vienīgais tanku izstrādātājs un ražotājs. Tieši no “Tu-160” uz Ukrainu tiek raidītas spārnotās raķetes “H-555”.

Vēl viens preču piegādātājs Krievijas armijai ir kompānija “Kurganpribor”, kuras īpašnieks Sergejs Muratovs ir pakļauts sankcijām. Šis uzņēmums ir koncerna “Kalašņikov” oficiāls partneris un ražo detonatorus tanku šāviņiem, sauszemes un jūras artilērijai, zalvju uguns raķešu sistēmām un zenītraķešu kompleksiem. Tehniskos izstrādājumus savai produkcijai kompānija saņem no Francijas uzņēmuma “Marchante”.

Ukrainā notiekošā kara laikā Francijas kompānija “Radiall” sadarbojas ar Krievijas akciju sabiedrību “Informacionnije sputņikovije sistemi” (ISS), kas ir viens no lielākajiem koncerna “Roskosmos” darbuzņēmējiem. Tā kā ISS ir pakļauta tikai ASV sankcijām, Francijas kompānija tai piegādā slēdžus, kas tiek izmantoti raķešu vadības sistēmu mikroshēmās.

Sanktpēterburgas kompānija “Lomo”, kas ražo optiskās sistēmas Krievijas jūras, kosmosa un sauszemes spēkiem, aktīvi sadarbojas ar Igaunijas uzņēmumu “Marker Nordic, kas tai piegādājis optiskās šķiedras grīstes, rūpniecisko līmi un citus komponentus, kas tiek izmantoti militārās optikas ražošanā.

“The Insider” žurnālisti arī noskaidrojuši, ka Krievijas kompānija “Donobuv”, kas apgādā Aizsardzības ministriju ar taktiskajiem zābakiem, iepērk apavu līmi un ādu no Vācijas kompānijām “Jakob KECK Chemie GmbH” un “Salamander SPS GmbH & Co. KG”, bet pazoles – no Itālijas kompānijas “Tacchificio Campliglionese”.

Savukārt Krievijas bruņuvestu ražotājs “KLASS” iepircis frēzes no Itālijas kompānijas “Minelli Carmello”.

Krievijas militārie darbuzņēmēji arī importējuši detaļas karakuģu dzinēju ražošanai no Šveices, Lietuvas, Austrijas un Polijas.

“The Insider” ziņojumā norādīts, ka visas tajā pieminētās Eiropas kompānijas veikušas darījumus ar Krievijas militārajiem darbuzņēmējiem jau Ukrainā notiekošā kara laikā.

Ziņojumā uzrādītie dokumenti attiecas tikai uz pērn veiktiem pasūtījumiem, un nav droši zināms, vai šie uzņēmumi arī pašlaik ir iesaistīti šādos darījumos.