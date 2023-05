No kā baidās baltkrievi? Baltkrievija atjauno robežkontroli ar Krieviju un veido ierakumus pie robežas Ieteikt







Kāds TV24 skatītājs jautā, kāpēc baltkrievi veido ierakumus pie Krievijas robežas?

NBS komandieris, Zemessardzes štāba virsnieks Jānis Slaidiņš raidījumā “Aktuālais par karadarbību Ukrainā” pastāsta, ka baltkrievi ne tikai veido ierakumus, bet pagājušajā nedēļā atjaunojuši arī robežkontroli uz sauszemes ceļiem visiem iebraucējiem no Krievijas.

“Tiek veiktas pastiprinātas kontroles,” viņš atzīst, piebilstot, ka oficiāli Baltkrievija paziņojusi, ka tas tiekot darīts tāpēc, lai nepieļautu, ka valstī iekļūtu diversantu grupas, kuru mērķis būtu destabilizēt situāciju.

NATO Stratēģiskās komunikācijas izcilības centra direktors Jānis Sārts iepriekš sacījis, ka katrā valstī, kuras vadītājs vienpersoniski valsti vadījis ilgu periodu, līdera savārgums rada nestabilitāti.

9.maija parādē Maskavā Lukašenko izskatījās nevesels un pat nelielus attālumus veica ar īpašu elektromobili. Maskavā viņš uzturējās tikai dažas stundas, drīz atgriezās Minskā, taču arī tur neteica tradicionālo 9.maija uzrunu.

Savukārt 14.maijā Lukašenko nav ieradies Valsts karoga, ģerboņa un himnas dienas svinībās Minskā, lai arī iepriekšējos gados tieši viņš šajā ceremonijā uzstājās ar runu. Tā vietā nedēļas nogalē Lukašenko autokortežs ieradies slimnīcā.

Baltkrievijas diktatora Lukašenko savārgšana tuvākās nedēļas laikā liks rūpīgi sekot notikumiem Baltkrievijā, pauda Sārts. “Tas ir acīmredzami, ka Lukašenko ir savārdzis. Cik ļoti? To patlaban ir grūti pateikt, bet pietiekami nopietni, lai neapmeklētu virkni pasākumu,” sacīja Sārts, “nianses par veselības stāvokli atklātos avotos atrast nevar, bet ir acīmredzams, ka ap šo faktu ir pietiekami liela aktivitāte.”

Atgādinot par Baltkrievijas izvērsto hibrīduzbrukumu ar imigrantiem un karu Ukrainā, Baltkrievijas diktatora veselības situācija var ietekmēt turpmākos notikumus un tāpēc ir būtiski sekot līdzi kāda veida procesi attīstās un nepieciešamības gadījumā pieņemt tālākos lēmumus, pauda eksperts.

Vaicāts, vai Krievijas vadonim Vladimiram Putinam būtu izdevīga sava sabiedrotā zaudēšana, Sārts atbildēja, ka šāds notikumu pavērsiens daudziem spēlētājiem, tostarp, Putinam pavērtu gan iespējas, gan riskus.

“Tīri no Krievijas pozīcijām raugoties, protams, Lukašenko visu laiku ir mēģinājis pretoties vismaz atsevišķām Krievijas politikām Baltkrievijā, tostarp bijis pret Baltkrievijas plašāku iesaistīšanu karā pret Ukrainu. Vienlaikus jāatzīst, ka šobrīd Krievijas veiktspēja nav tajā augstākajā līmenī un nav skaidrs, kā Baltkrievijas elite reaģētu. Līdz ar to es piekrītu, ka tā, iespējams, būtu iespēja, ja skatās no Kremļa perspektīvas, bet tas arī varētu būt risks,” pauda Sārts.