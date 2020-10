Foto; SCANPIX/ZUMAPRESS.com/LETA

Atklāj, cik daudz Covid-19 gadījumu aizvadītajā diennaktī reģistrēti Rīgā





No aizvadītajā diennaktī atklātā kopumā 161 Covid-19 inficēšanās gadījuma vairāk nekā trešdaļa jeb 66 ir reģistrēti Rīgā, liecina Slimību profilakses un kontroles centra (SPKC) apkopotie dati.

Kopumā 14 dienu kumulatīvais saslimušo skaits galvaspilsētā ir sasniedzis 733 cilvēkus. Tikmēr 15 jauni saslimušie reģistrēti Daugavpilī, kur kopējais pēdējās divās nedēļās saslimušo skaits ir sasniedzis 150 cilvēkus.

Vecpiebalgas novadā reģistrēti 13 jauni saslimušie, kopējam 14 dienu kumulatīvajam skaitam sasniedzot 82 cilvēkus.

Pieci jauni saslimušie reģistrēti Ķekavas novadā, pēdējās divās nedēļās saslimušo skaitam pieaugot līdz 23 cilvēkiem, kā arī Cēsu novadā, saslimušo skaitam sasniedzot deviņus cilvēkus.

Jauni inficētie aizvadītajā diennaktī reģistrēti arī Valmierā, Jēkabpilī, Jūrmalā, Krāslavas, Kuldīgas, Olaines, Salaspils, Ogres, Daugavpils, Stopiņu, Mārupes, Garkalnes, Siguldas, Lielvārdes, Smiltenes, Ādažu, Ropažu, Saldus, Jēkabpils, Līvānu, Ikšķiles, Inčukalna, Amatas, Madonas, Grobiņas, Burtnieku, Kandavas, Līgatnes, Pārgaujas un Salas novados.

Inficēšanās ir turpinājusi izplatīties arī teritoriāli, jo jauni saslimušie reģistrēti arī Nīcas, Ķeguma, Krimuldas, Burtnieku, Smiltenes, Saldus un Strenču novadā, kur iepriekš visi inficētie bija atlabuši.

No jaunajiem inficētajiem 27 ir vecumā no 20 līdz 29 gadiem, 25 – vecumā no 40 līdz 49 gadiem, bet 24 ir vecumā no 50 līdz 59 gadiem, kā arī vecāki par 70 gadiem.

Jau ziņots, ka pagājušajā diennaktī veikts līdz šim lielākais Covid-19 testu skaits jeb kopumā 5510 Covid-19 izmeklējumi, savukārt kopš Covid-19 parādīšanās valstī veikti 408 179 Covid-19 izmeklējumi.

Pozitīvo gadījumu īpatsvars pret testētajiem aizvadītajā diennaktī bijis 2,9%. SPKC iepriekš skaidroja, ka šis rādītājs Eiropas Savienībā tiek uzskatīts par būtisku, jo, tam pārsniedzot 3% robežu, slimības izplatība uzskatāma par strauju un nekontrolētu.

SPKC ceturtdien ziņoja par vēl 16 pacientu izveseļošanos, tādējādi kopumā izveseļojušās 1357 personas, bet līdz šim saslimšana bijusi laboratoriski apstiprināta kopumā 3958 personām.