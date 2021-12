Foto: Ieva Leiniša/LETA

Atklāj, kad varētu lemt par epidemioloģiskajiem nosacījumiem pēc 11. janvāra







Lēmumi par epidemioloģiskajiem nosacījumiem jeb to, ko varēs darīt pēc 11.janvāra, drīzāk jāpieņem janvāra sākumā, izriet no veselības ministra Daniela Pavļuta (AP) sacītā šodien pēc koalīcijas sanāksmes.

Veselības ministrs norādīja, ka izpratne par to, kas mūs sagaida tuvākajās nedēļās un mēnešos, strauji mainās, attīstoties situācijai ar Covid-19 omikrona paveida izplatīšanos. Koalīcija šodien tika iepazīstināta ar prognozēm, ka saslimšanas ar omikrona paveidu gadījumu skaits varētu strauji augt, norādīja Pavļuts.

Pašlaik situācija ir neparedzama un ir jādomā par cita veida lēmumiem, nevis, kā līdz šim bija domāts, par ierobežojumu atvieglojumiem, tāpēc pašlaik ir jāveic pasākumi, kas varētu samazināt omikrona paveida straujo izplatību, skaidroja politiķis.

Viens no soļiem būs termiņu samazināšanu balstvakcīnas saņemšanai līdz trīs mēnešiem, norādīja Pavļuts.

Koalīcijā arī konceptuāli panākta izpratne, ka nepieciešams noteikt pirmreizējās vakcinācijas sertifikātu termiņu. Pavļuts uzsvēra, ka lēmums šajā jautājumā nav pieņemts, taču Veselības ministrijā (VM) izskanējusi iespēja, ka tas pamatā varētu būt seši mēneši, skaitot kopā gaidāmo iespēju saņemt balstvakcīnu pēc trīs mēnešiem un vēl trīs mēnešus, kas būtu pietiekams laiks balstvakcīnas saņemšanai, izrietēja no ministra teiktā.

Reizē “Johnson & Johnson” vakcīnas gadījumā balstvakcīnu jāsaņem astoņas nedēļas pēc pirmreizējās vakcinēšanās, tāpēc tās gadījumā vakcinēšanās sertifikāta termiņš pēc pirmreizējās vakcinēšanās varētu būt pieci mēneši. Tomēr Pavļuts uzvēra, ka koalīcija par konkrētu termiņu nav vienojusies, tāpēc šajā jautājumā vajadzētu atturēties paust “galīgus komentārus”, jo tas vēl nav izlemts.

Vēl nav arī vienošanās, kad varētu noteikt sertifikātu derīguma termiņu, bet politiķis pieļāva, ka tas varētu būt februāris līdzīgi tam, ka Eiropas Komisija varētu februārī ieviest sertifikāta derīguma termiņu ceļošanai.

Sertifikātu termiņa noteikšana varētu būt būtisks faktors, lai pamudinātu cilvēkus balstvakcināciju veikt savlaicīgi. Politiķis uzsvēra, ka ir svarīgi, lai balstvakcināciju iedzīvotāji veic tagad un janvārī, lai apsteigtu omikrona paveida vilni, kas varētu sasniegt “augstu punktu” janvāra beigās, februāra sākumā.

Politiķis norādīja, ka 11.janvārī lielu soli atvieglojumiem nevarēs spert, reizē pašlaik nav pamata arī lemt par stingrākiem pasākumiem. VM modelēs arī rīcības scenārijus, ja situācija ar saslimstības pieaugumu strauji paliek sliktāka, pauda veselības ministrs.

Atbildot uz jautājumu par VM izteikto priekšlikumu par 50 eiro aptieku dāvanu karti cilvēkiem vecumā no 60 gadiem par balstvakcīnas saņemšanu, Pavļuts pieļāva, ka, ja koalīcijā to neatbalsta, tad, visticamāk, tas tiks svītrots no priekšlikumu saraksta.

Kā ziņots, ārkārtējā situācija Covid-19 izplatības ierobežošanai pašlaik noteikta līdz nākamā gada 11.janvārim.