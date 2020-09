Atklāj, kurās pašvaldībās reģistrēti jaunie Covid-19 pacienti

Foto: Zuma Press/Scanpix/LETA

Pagājušajā diennaktī atklātie kopumā astoņi Covid-19 pacienti reģistrēti Rīgā, Jūrmalā un Jēkabpilī, kā arī Krāslavas un Siguldas novados, liecina Slimību profilakses un kontroles centra apkopotie dati.

Puse no šiem astoņiem Covid-19 saslimšanas gadījumiem reģistrēti Rīgā, kur sasirgušo skaits pieaudzis līdz 62.

Pa vienam inficētajam reģistrēts arī Jūrmalā, Jēkabpilī, Krāslavas un Siguldas novadā.

Jūrmalā patlaban ir 13 aktīvi Covid-19 saslimšanas gadījumi, kamēr Krāslavas novadā – desmit, bet Siguldas novadā inficēto skaits nepārsniedz piecu gadījumu robežu, līdz ar to precīzs skaits netiek atklāts.

Četri no jaunajiem inficētajiem ir vecumā no 40 līdz 49 gadiem, divi vecumā no 50 līdz 59 gadiem, bet pa vienam vecumā no 30 līdz 39 un no 60 līdz 69 gadiem.

Pagājušajā diennaktī reģistrētā mirusī persona, kam bija apstiprināta saslimšana ar Covid-19, ir dzīvojusi Daugavpilī.

Jau ziņots, ka pagājušajā diennaktī, veicot 2767 Covid-19 testus, Latvijā atklāti astoņi jauni saslimšanas ar Covid-19 gadījumi, liecina SPKC jaunākie dati.

SPKC rīcībā esošā informācija liecina, ka viens saslimušais atgriezies no Krievijas, divi bijuši kontaktpersonas citiem ar Covid-19 inficētajiem, bet par pārējiem pieciem saslimušajiem vēl tiek precizēti inficēšanās apstākļi un turpinās epidemioloģiskā izmeklēšana.

Aizvadītajā diennaktī viena persona, kurai bija apstiprināta inficēšanās ar Covid-19, mirusi. Pacients bijis vecuma grupā no 90 līdz 95 gadiem un ar vairākām hroniskām saslimšanām.