Ilustratīvs attēls Foto: EPA/Scanpix/LETA

Atlaidīs policisti, kura nenovērsa dzīvesbiedra uzbrukumu puisim ar Ukrainas karogu Rīgā Ieteikt







Valsts policija (VP) atlaidīs kriminālpolicijas inspektori, kura nenovērsa likumpārkāpumu, kad viņas dzīvesbiedrs Rīgā uzbruka jaunietim un piekāva viņu par Ukrainas karoga nēsāšanu, neoficiāli zināms Latvijas Televīzijai (LTV).

Uzbrucēja dzīvesbiedre strādā VP un uzbrukuma laikā bija blakus, bet neiesaistījās.

Policijā tika sākta dienesta pārbaude. LTV neoficiāli zināms, ka inspektore no darba tiks atbrīvota. Policijā norāda, ka dienesta pārbaudes rezultātus un pieņemtos lēmumus publiskos un komentēs tuvāko darba dienu laikā.

Sieviete uz izmeklēšanas laiku jau bija atstādināta no amata pienākumu pildīšanas.

Kā ziņots, jaunieti piekāvušajam vīrietim piemērots 200 stundu piespiedu darbs sabiedrības labā, aģentūru LETA informēja prokuratūrā. Apsūdzētais arī samaksājis jaunieša prasīto morālā kaitējuma kompensāciju 6034 eiro apmērā.

Prokuratūra komentēja, ka vīrietim inkriminētais noziedzīgais nodarījums nav kvalificēts kā tāds, kas vērsts uz nacionālā vai jebkāda cita naida vai nesaticības izraisīšanu, jo apsūdzētais, nodarot miesas bojājumus cietušajam, nav vērsies pret viņu kā konkrētai nacionalitātei, etniskai grupai vai rasei piederīgu personu. Izmeklēšanā esot noskaidrots, ka uzbrucēja motīvi bijuši personiski un huligāniski – viņam radies nodoms “apdraudēt cietušā mieru, ierobežot viņa pārvietošanos, prettiesiski noteikt viņa rīcību, nobiedēt viņu un nodarīt viņam miesas bojājumus”.

Jau ziņots, ka 20.maijā no Brīvības pieminekļa līdz Uzvaras parkam Pārdaugavā notika gājiens “Par atbrīvošanos no padomju mantojuma”. Pēc gājiena netālu no pasākuma vietas, Eduarda Smiļģa ielā, kāds automašīnas “BMW” vadītājs izkāpa no sava transportlīdzekļa un nodarīja miesas bojājumus 2003.gadā dzimušam jaunietim, kuram ap pleciem bija aplikts Ukrainas karogs.

Pēc notikušā “BMW” aizbrauca no notikuma vietas, bet policijā tika sākts kriminālprocess un veiktas operatīvās un izmeklēšanas darbības, kuru laikā noskaidrots iespējamais vainīgais – 1984.gadā dzimis vīrietis, kurš jau iepriekš ir nonācis policijas redzeslokā.

Automašīnu policija pēc tam atrada kādas privātmājas pagalmā, turklāt tai bija nomainītas valsts reģistrācijas numurzīmes, lai vainīgais slēptu savu atrašanās vietu.

Pats uzbrucējs bija paslēpies savā dzīvesvietā bēniņos aiz skursteņa.

Tiesa sākotnēji vīrietim kā drošības līdzekli piemēroja apcietinājumu, taču vēlāk viņš atbrīvots. Lieta nodota prokuratūrai.

Jau izskanējis, ka blakus uzbrucējam automašīnā esot bijusi policijas darbiniece. Policijā par notikušo sākta dienesta pārbaude.

Uzbrukumā cietušais puisis intervijā LTV iepriekš pastāstījis, ka viņa tēvs ir ukrainis. Zēns ir no mazpilsētas, bet mācoties Rīgā. Pēc gājiena un koncerta ar draugiem viņš devās skatīties hokeju.

Puisis apgalvojis, ka uzbrucējs bija uzvilcis motociklista cimdus un pieļāvis, ka tas darīts tāpēc, lai būtu sāpīgāk. Vīrietis viņam uzbrucis tieši tādēļ, ka ap pleciem bija karogs. Uzbrucējs esot jautājis: “Kas tā par fašistisko lupatu tev?” Uzreiz sekojuši sitieni pa saules pinumu un pa kaklu. Kad apstājušies garāmgājēji, vīrietis aizbēdzis, savukārt draugi nofotografēja uzbrucēju un viņa auto.