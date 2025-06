Ilustratīvs foto. Foto: PEXELS

Cilvēkiem alkohola reibumā ir daudz liegumu. Acīmredzamākais no tiem – automašīnas vai cita transportlīdzekļa vadīšana. Vēl alkohola reibumā, piemēram, nav pieņemami veikt darba pienākumus, lai arī likums to skaidri nedefinē. Bet vai iereibusi persona ir tiesīga lemt par to, ko vēlas redzēt mēra, deputāta vai kādā citā amatā?

LA.LV šo jautājumu skaidroja Andrejs Vaivars, Centrālās vēlēšanu komisijas sabiedrisko attiecību vadītājs.

“Ja cilvēks alkohola reibumā ierodas vēlēšanu iecirknī, tas nenozīmē, ka viņš nedrīkst balsot. Viņš drīkst,” skaidro Vaivars.

Tas, kas šādos gadījumos ir svarīgi – lai persona netraucē sabiedrisko kārtību. Ja persona traucē iecirkņa darbiniekiem vai apkārtējiem, var tikt iesaistīta policija. Tomēr arī policijas iesaiste nav iemesls, lai personai tiktu liegta iespēja nobalsot.

Vaivars stāsta, ka katrās vēlēšanās ir gadījumi, kad vēlētāji iecirknī ierodas alkohola reibumā. “Ir tāda tendence bijusi, ka cilvēks nobalso, aiziet prom – tiek lietoti alkoholiskie dzērieni, tad lietošanas laikā maina savu viedokli un atnāk balsot vēlreiz,” atklāj Vaivars.

Kamēr persona pati ir spējīga nobalsot un vēlas to darīt, šīs tiesības neviens nevar liegt. “Cilvēki joprojām ir tiesīgi paust savu viedokli,” saka sabiedrisko attiecību vadītājs.

Ja persona traucē sabiedrisko kārtību, ir jāziņo policijai.

