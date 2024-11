Atpūtas kompleksā “Silene” savienojas latgaļu viesmīlība ar Itālijas šarmu Ieteikt







Atpūtas kompleksa “Silene” celtniecība tika uzsākta vēl tālajā 1982. gadā. Pēc pamata ēku uzcelšanas celtniecība tika pārtraukta. 1997. gadā teritoriju savā īpašumā iegādājās SIA firma “Antaris”. Divu gadu laikā tā pabeidza tūrisma kompleksa celtniecību.

Bet 2012. gadā viesiem radās brīnišķīga iespēja ieraudzīt atjaunotas villas, labiekārtotu teritoriju ar mini zoo, ierīkota Latgalē pirmā virvju trase, lūšu taka un, protams, viesu iemīļotais lidojums virs ezera ar trosi. Tāpat tika izstrādāts plašs aktīvās atpūtas un ūdens piedāvājums.

2016. gadā atvērts Eiropas virtuves restorāns “Silenes terases”, kas priecē kūrorta viesus arī tagad. 2017. gadā tika realizēts projekts “Dabas SPA”.

No 2017. gada dabas kūrorts ar lepnumu un pilnām tiesībām ieguva jaunu nosaukumu “Silene Resort & SPA”.

2018. gads turpināja priecēt ar jaunu projektu īstenošanu. Šmakovkas laboratorijas atklāšana, kurā tiek ražoti četri tradicionālā Latgales reģiona alkoholiskā dzēriena šmakovkas veidi.

Kas ir atpūtas komplekas “Silene” tūrisma produkts?

“Mūsu tūrisma produkts ir mūsu atjaunotā “La tenute italiana”, kurā ietilpst itāļu restorāns, četru zvaigžņu viesnīca un mūsu vinotēka “Cantina”. La tenute italiana no itāļu valodas nozīmē itāļu muiža. Šī ir itāļu muiža Latgalē,” stāsta “Silene Resort & SPA” direktore Iveta Lobanovska.

Tūristi šeit ierodas no visas Latvijas – visvairāk no Rīgas, Jūrmalas. “Kā mēs smejamies, mēs no Latgales braucam izbaudīt jūru un viņi attiecīgi brauc pie mums izbaudīt mūsu priežu sila mežu, mūsu SPA, mūsu restorānu, mieru un klusumu, kas ir šeit,” turpina viņa.

Ko visvairāk apmeklētāji izbauda “Silenē”?

“Visi ļoti slavē mūsu brokastis, mūsu restorānu. Tas laikam ir tas “top produkts”. Mūsu pavārs Ruslans Koroļovs ir ļoti pazīstams mūsu pusē, varbūt mazāk viņu zina Rīgā, bet šeit viņš ir kā slavenība.

Varu padalīties, palielīties – šogad mēs esam saņēmuši Latvijas Tirgotāju asociācijas balvu kā labākais restorāns Latvijā,” lepojas Lobanovska.

“Iepriekš šeit bija Egles villa. Pagājušajā gadā mēs nomainījām konceptu un apvienojām visu, kas šeit ir – restorānu, viesnīcu, mūsu jauno produktu vinotēku. Radās nepieciešamība visu, kas šeit ir, apvienot zem viena nosaukuma. Tā radās “La tenute italiana”. No itāļu valodas tā ir itāļu muiža, kurā ietilpst viesnīca, restorāns, vinotēka, dārzs, gazebo,” stāsta direktore.

Itāļi tāpat kā latgalieši ir atvērti, viesmīlīgi, arī tradīcijas un vērtības ir kopīgas, tāpat kopīga ir arī mīlestība pret vīnu, garšīgu ēdienu.

“Pirms atvērt vinotēku, man bija iespēja braukt uz Itāliju, apmeklēju vairākas kantīnes, gan tādas vienkāršākas, gan tādas luksusa klases kantīnes, lai iedvesmotos, lai saprastu, kā šeit tādu atvērt, lai paņemtu to labāko no tā visa, kas ir Itālijā. Ir sanācis tas, kas ir sanācis – variet atbraukt, novērtēt, izgaršot!”

Tāpat īpašs stāsts ir par restorānā pasniegto kafiju, kuru “Silene” ekskluzīvi izplata Latvijā.

Komandas darbs

“Šo visu dara “Silene Resort & SPA” komanda. Mums ir paši labākie darbinieki, visu darām ar mīlestību. Lielākā daļa darbinieku brauc no Daugavpils – vietējie Latgales cilvēki,” turpina Lobanovka.

“Mums ir lielisks menedžments. Katrs cilvēks, kas pievienojas komandai, nav nejaušība. Cilvēki atnāk un viņi jau ir personības ar spēcīgu raksturu, redzējumu, kuri varmums dot pienesumu. Paši labākie un prieks ar viņiem sadarboties!” smaida viņa.

Nākotnes plāni

“Nākotnes plānos mums ir vairāk attīstīt bērnu laukumiņu, kurš arī ir atbraucis no Itālijas. Uzcelt arī vairākas bērnu mājiņas,” stāsta “Silene Resort & SPA” direktore Iveta Lobanovska.

Tāpat nākotnes plānos ir vēlme kompleksa dārzā attīstīt ideju par koncertu rīkošanu. “Gribam, lai šeit notiek daudz koncertu, lai pie mums brauc mākslinieki. Mēs speciāli tam esam izveidojuši vietu. Gribam, lai šeit vasarās skan daudz mūzikas, lai brauc ģimenes un mēs labi pavadītu laiku.”

Vērtības, kas satur kopā “Silenes” kompleksu

“Mūsu vislielākā vērtība noteikti ir mūsu darbinieki, mūsu speciālisti, kas ieliek gan sirdi, gan dvēseli savā darbā. Katrs noteikti ir liela personība un viņu ieguldījums ir neatsverams mūsu uzņēmumam. Atdeve, ko dodam mūsu viesiem, es domāju, ka viņi to jūt un arī ļoti augsti novērtē. Mums katrs viesis ir svarīgs, mēs viņu mīlam, gaidām un arī tāpēc viņi pie mums atgriežas,” stāsta direktore.

Atbildot uz jautājumu, kāda ir uzņēmuma veiksmes formula, “Silene Resort & SPA” direktore Iveta Lobanovska atbild:

“Mūsu maģiskā veiksmes formula ir tieši mūsu attieksme, visu, ko mēs darām, mēs darām pa īstam un no sirds. Es domāju, tas ir jūtams un to jūt arī mūsu viesi.”

