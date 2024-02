FOTO: Twitter

Atrastas "kļūdas" pret karu noskaņotā Krievijas prezidenta kandidāta atbalstītāju parakstos, viņa kandidatūra, visticamāk, tiks atcelta







Krievijas vēlēšanu komisija ir paziņojusi, ka starp vairāk nekā 100 000 atbalsta parakstu, ko iesniedza Boriss Nadeždins, vienīgais pret karu noskaņotais kandidāts nākammēnes gaidāmajās Krievijas prezidenta vēlēšanās, ir atradusi “mirušās dvēseles”. Tas liecina par to, ka viņš varētu tikt diskvalificēts no “rūpīgi pārvaldītā” balsojuma, nodrošināt uzvaru Vladimiram Putinam, ziņo “The Guardian”.

Nadeždins, kurš ir saistīts ar Putina opozīciju, pēdējā brīdī ir izvērsis kampaņu, lai kandidētu vēlēšanās. Tūkstošiem krievu stundām stāvējuši aukstumā, lai atdotu savu parakstu viņa atbalstam.

Lai gan Nadeždins vēl nav diskvalificēts, piektdien notikušajā Centrālās vēlēšanu komisijas sanāksmē tika norādīts, ka viņa kandidatūra varētu tikt atsaukta.

Viņš pirmdien izsaukts uz komisiju, kur plānots izskatīt parakstu “kļūdas”.

Valsts ziņu aģentūras “Tass” komentāros valdības aģentūras vadītāja vietnieks Nikolajs Bulajevs sacīja: “Ir kļūdas [Nadeždina parakstos], kas rada pārsteigumu. Redzot, ka parakstus atstāj desmitiem cilvēku, kuri vairs nav dzīvi, rodas jautājums par ētikas normām. Zināmā mērā kandidāts ar to ir tieši iesaistīts.”











Putins aplūko Krievijas jaunās kodolzemūdenes

Nadeždins iepriekš strādāja par Putina iekšpolitikas vadītāja Sergeja Kirijenko palīgu, un viņa dziļie sakari valdībā ir pretrunīgi vērtēti.

Politiskās analīzes firmas “R.Politik” dibinātāja Tatjana Stanovaja sacīja, ka Nadeždinam, iespējams, bija ļauts mēģināt vākt parakstus vēlēšanām, taču neveiksmīgi.

Nadeždina atbalsts no ieslodzītā opozīcijas līdera Alekseja Navaļnija domubiedriem, viņa tikšanās ar dusmīgām Ukrainā karojošo karavīru sievām un mēģinājumi vērsties pie krieviem, kuri aizbēguši uz ārzemēm un noskaņoti pret karu, ir padarījuši viņa kandidatūru Kremlim politiski apkaunojošu.

Nadeždins savā vēlēšanu manifestā norādīja, ka Putins ir pieļāvis “nāvējošu kļūdu, uzsākot militāro operāciju”, kas ir Kremļa iecienītākais termins iebrukumam. “Putins redz pagātnes pasauli un velk Krieviju pagātnē,” viņš norādīja.

Vēl vienu pret karu noskaņotu kandidāti Jekaterinu Duncovu jau diskvalificējusi vēlēšanu komisija, kas atteikusies pieņemt viņas kandidatūru, jo viņas “papīros” esot pieļautas kļūdas, tostarp pareizrakstības kļūdas.

Viņa un citi ir atbalstījuši Nadeždinu, kurš pagājušajā mēnesī piedzīvoja popularitātes pieaugumu, vācot parakstus visā valstī. Viņš saņēma atbalstu arī no Navaļnija sabiedrotajiem, kuri lielākoties tikuši ieslodzīti vai padzīti no Krievijas. “Stāvēt rindā un atbalstīt Nadeždinu ir drošs veids, kā protestēt, un mēs to atbalstām,” sacīja Navaļnijam tuvs sabiedrotais Ruslans Šavedinovs.









































































































Vladimirs Putins