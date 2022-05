Atis Zakatistovs Foto: Zane Bitere/LETA

"Ja mēs tagad pārstājam, tad man vispār "kāposts" nenāktu!"… Zakatistovu un Tamužu attaisno







Ritvars Raits, “Latvijas Avīze”, AS “Latvijas Mediji”

Rīgas pilsētas Latgales priekšpilsētas tiesa vakar paziņoja saīsināto spriedumu krimināllietā, kurā par krāpšanu apsūdzēts Saeimas deputāts Atis Zakatistovs un uzņēmējs Viesturs Tamužs. Abi tika attaisnoti.

Prokurors Māris Urbāns tiesā uzturēja apsūdzību par to, ka V. Tamužs un A. Zakatistovs bija vienojušies izkrāpt no Tamužam daļēji piederošā uzņēmuma “Eco Baltia grupa” finanšu līdzekļus lielā apmērā. Zakatistovs šajā noziedzīgajā nodarījumā piedalījies sev piederošā uzņēmuma “Par capita” interesēs.

Kā norādīts apsūdzībā, lai šo plānu realizētu, V. Tamužs, būdams AS “Eco Baltia” padomes priekšsēdētājs, bija informējis šīs akciju sabiedrības meitasuzņēmumu “Eco Baltia grupa” par to, ka viņam nepieciešams no A. Zakatistova saņemt konsultācijas atkritumu apsaimniekošanas jomā. Patiesais Tamuža nolūks varētu būt bijis A. Zakatistova kā politiķa, kurš varētu kļūt par Saeimas deputātu, finansēšana.

Tādi līgumi tiešām tika noslēgti un no 2016. gada jūnija līdz 2017. gada maijam Zakatistovam bija jā­sniedz Tamužam konsultācijas. Kā uzskata prokurors, faktiski nekādas konsultācijas sniegtas netika. Zakatistovs katru mēnesi SIA “Per capita” vārdā izrakstīja rēķinus uzņēmumam “Eco Baltia grupa”, kas tika apmaksāti – kopā pārskaitīti 26 620 eiro.

Viens no būtiskākajiem pierādījumiem šajā kriminālprocesā ir videoieraksti no partijas “KPV LV” biroja, kurā var atpazīt šīs nu jau neesošās politiskās organizācijas toreizējos valdes priekšsēdētāju Artusu Kaimiņu un valdes locekli A. Zakatistovu.

Šajā ierakstā Zakatistovs stāsta: “Mēs ar Viesturu turpinām strādāt, jo mums, man arī citas iespējas nav. Ja mēs tagad pārstājam, tad man vispār “kāposts” nenāk un šitais te, un es tūlītās bankai esmu parādā katru mēnesi par šito…” Zakatistovam viņa sarunas biedrs uzdeva jautājumu: “Paga, Ati, fundamentāls jautājums: ja tu nebūtu “KPV”, ja tev nebūtu ar šo visu nekāda sakara, tev Tamužs dotu “divīti”?” Zakatistova atbilde skanēja: “Dotu mazāk, jā.” Prokurors Urbāns tiesai bija iesniedzis arī citus pierādījumus.

Abi apsūdzētie vainu neatzina. Prokurors bija lūdzis abus sodīt ar brīvības atņemšanu uz diviem gadiem nosacīti. Krimināllietas iztiesāšana turpinājās gandrīz divus gadus, notika 19 tiesas sēdes, līdz tiesnese Signe Grīnberga 19. maijā paziņoja, ka abus apsūdzētos neatzīst par vainīgiem. Prokuroram ir iespēja spriedumu pārsūdzēt.