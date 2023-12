Foto. imago images/photothek

Augstās procentu likmes kā obligāciju atdzimšanas laiks Ieteikt







Mārtiņš Purgailis, Swedbank Individuālās apkalpošanas daļas investīciju jomas vadītājs

Kopš 2022. gada mēs piedzīvojam periodu, kad cīņā ar augsto inflāciju, procentu likmes strauji paaugstinājās gan ASV, gan Eiropā. Par augstajām likmēm dzirdam plašas diskusijas un neapmierinātību sabiedrībā, jo pieaugušie kredīta maksājumi ir skāruši daudzas mājsaimniecības un arī uzņēmējus. Tomēr mēs piemirstam, ka pēdējā desmitgadē esam dzīvojuši ļoti zemu (un pat negatīvu) procentu likmju periodā, kas nevarēja turpināties mūžīgi un būtu pretēji normāliem tirgus apstākļiem.

Lai arī procentu likmju kāpums daudziem asociējas ar negatīvām emocijām, maz tiek runāts par pozitīvo efektu uz jaunajiem ieguldījumiem. Zemo procentu likmju laikā privātpersonām un uzņēmumiem, kuri ikdienā veidoja uzkrājumus, nebija iespēja noguldīt līdzekļus depozītā vai izdevīgi ieguldīt tos obligācijās*, proti, iespēja ar šādiem instrumentiem likt savai naudai „strādāt”. Pēc procentu likmju kāpuma tas ir mainījies un jaunus ieguldījumus var veikt uz salīdzinoši pievilcīgiem nosacījumiem.

Šobrīd ir labvēlīgs laiks, lai izdarītu izvēli par labu ieguldījumiem valstu vai uzņēmumu obligācijās īsā vai vidējā termiņā atkarībā no vēlamā riska/ienesīgumā attiecības. Kāpēc tieši šobrīd? – finanšu pasauli ietekmējošā inflācija ASV, proti, oktobra mēneša dati ir nesuši optimismu tirgū, jo inflācija ir zemāka kā tika prognozēts. Tā ir laba ziņa, jo varbūtība, ka procentu likmes vēl tiks palielinātas, būtiski mazinās un šobrīd vairāk spekulācijas notiek ap prognozēm, cik vēl ilgi gaidīsim līdz redzēsim likmju samazinājumu. Arī Eiropā tendences ir līdzīgas, tomēr ar piezīmi, ka redzami lielāki recesijas riski šajā reģionā. Tas, ka jau vairāk pievēršamies prognozēm par to, “kad tad redzēsim procenta likmju mazināšanu?” liecina, ka iespējams esam sasnieguši augstāko procentu likmju punktu un šis ir labvēlīgs brīdis izvēlēties kādu no ieguldījumiem tieši obligācijās, tādā veidā fiksējot labvēlīgākus nosacījumus saviem ieguldījumiem. Jau tagad ir redzams, ka pat valstu obligāciju gada ienesīgums pārsniedz konkrētās valsts inflācijas apmēru un, inflācijai vēl mazinoties, reālais ienesīgums vēl var pat pieaugt.

Praksē ir vairāki veidi kā ieguldīt obligācijās. Viens no veidiem ir izvēlēties individuālas obligācijas un tās var iedalīt vairākos tipos. Kā drošākās tiek uzskatītas valstu obligācijas. Etalona ir ASV valsts obligācijas, bet Eiropā – Vācijas valsts obligācijas. Jāatzīmē, ka no Eiropas Savienības dalībvalsts vai Eiropas Ekonomikas zonas valsts un pašvaldību obligāciju ienākumiem fiziskām personām Latvijā ienākuma nodoklis nav jāmaksā. Savukārt otrs tips ir uzņēmumu emitētās obligācijas, kuras iedalās pēc to reitinga. Investīciju reitinga (investment grade) uzņēmumu obligācijas ir aizdevumi uzņēmumiem ar augstu kredīta reitingu. Augsta ienesīguma (high-yield) uzņēmumu obligācijas, kuras raksturo lielāks ienesīgums, taču arī ar augstāku risku uzņēmumam neizpildīt savas saistības. Kopumā priekšrocība, ieguldot individuālās obligācijās, ir prognozējamība – ieguldītājs zinās precīzu ieguldījuma termiņu un arī sagaidāmo ienesīgumu. Izvēloties konkrētu obligāciju, noteikti būtu jāizvērtē arī emitenta risks.

Izvēles iespējas ieguldījumiem individuālās obligācijas ir plašas – no ļoti zema riska valsts obligācijām līdz augsta riska uzņēmumu obligācijām, bet pērkot individuālas obligācijas varam saskarties, ka daļai no tām ir noteikti minimālie iegādes apmēri (atsevišķos gadījumos pat 100 tEUR), kas bieži ir šķērslis privātiem ieguldītājiem un arī traucē veidot plaši diversificētu portfeli. Šādos gadījumos kā risinājums ir obligāciju fondi, kuriem, uzticot savus līdzekļus, tie iegādājas daudz un dažādas obligācijas.

Obligāciju fondi pārsvarā tiek veidoti pēc jau iepriekš minētiem obligāciju tipiem, kā arī pēc obligāciju termiņiem un reģiona. Viennozīmīgi priekšrocība ieguldījumiem obligāciju fondos ir to pieejamība, respektīvi, ieguldījumus var veikt par mazām summām, ar zemām izmaksām un diversificēti. Lielākie pasaules fondu pārvaldnieki piedāvā gan klasiskos, gan biržā tirgotos fondus (ETF), kuru ieguldījums ir kādā noteiktā obligāciju grozā. Pārsvarā fondiem nav beigu termiņa un tie pastāvīgi reinvestē līdzekļus atbilstoši noteiktajai fonda stratēģijai. Taču ir arī obligāciju fondi ar konkrētu beigu termiņu (Target Maturity Funds), kuros, piemēram, ir apvienotas obligācijas, kuru beigu termiņš ir vienā kalendārajā gadā un pēc šī perioda fonds pārtrauc darbību un izmaksā uzkrātos līdzekļus.

Kā ieguldījumu klase obligācijas ir atgriezušās ar pievilcīgiem ienesīgumiem, tomēr tas nenozīmē, ka šobrīd ir jāizdara izmaiņas savā kopējā ieguldījumu stratēģijā. Tas ir atkarīga no katra ieguldītāja riska uztveres un vēlamā ieguldījuma termiņa. Obligācijas ir piemērotas ieguldījumiem īsā un vidējā termiņā, tām ir prognozējams ienesīgums un mērens svārstīgums, salīdzinot ar ieguldījumiem akcijās, kas savukārt ir svārstīgākas, bet garā periodā – sniedz augstāku ienesīgumu.

*Atgādinot – Obligāciju viena no būtiskākajām priekšrocībām – ieguldītājs nopērk parādzīmi ar konkrētu atrunātu dzēšanas termiņu un kupona jeb procenta maksājumu. Nozīmīgākie riski ieguldot obligācijās ir emitenta nespēja atmaksāt savu aizņēmumu kā arī ja ieguldītos līdzekļus nepieciešams saņemt ātrāk, bet tirgū ir obligācijas cenu kritums, kas liek tās pārdot lētāk kā iegādātas.