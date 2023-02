Augulis: Jauno Rīgas koncertzāli vajadzētu būvēt tā, lai tajā jau ir gatava bumbu patvertne Ieteikt







“Redzēs, kā tas darbs veiksies, bet mums ir jāsagatavojas. No vienas puses, piemēram, mums šobrīd ir domas Rīgā par koncertzāles būvēšanu, nu, tad uzreiz paredzam – laicīgai dzīvei izmantojam kā autostāvvietas vai tur rekvizītus kur nolikt, bet būvējam tā, ka tur jau ir gatava bumbu patvertne,” tā, diskutējot par aktuālo informāciju saistībā ar civilās aizsardzības jautājumiem Latvijā TV24 raidījumā “Preses klubs” komentēja 14.Saeimas deputāts (ZZS) Uldis Augulis.

“Kopš padomju laikiem mēs kaut kā to visu esam palaiduši prom,” pauda Augulis. “Bet to visu var pielāgot arī faktiskajai šī brīža dzīvei ar tādiem jautājumiem, jau paredzot ko un kā ir jāpamaina tajā pašā likumdošanā, lai tas būtu un veidotos. Tāpat arī tam cilvēkam. Viņam ir jābūt tai rokasgrāmatai. Mēs neatcerēsimies visu, kur un kas, un kā… Es atveru un ir!”

Augulis pozitīvi vērtēja ukraiņu piemēru: “Man patika, ka ukraiņiem kara sākumā, nezinu, kā tagad ir, bija lapiņas ar to, kurā vietā bruņumašīnai ir jātrāpa ar granātu – vai tas ir pa ķēdēm, torni vai pa kurieni…priekš partizāņiem. Kaut kam līdzīgam – vismaz manās acīs – ir jābūt,” rezumēja Augulis raidījumā “Preses klubs”.

Civilās aizsardzības un katastrofu pārvaldīšanas sistēmas darbības efektivitātes izvērtēšanai un uzlabošanai Ministru prezidents Krišjānis Kariņš (JV) pagājušajā nedēļā parakstījis rīkojumu par Civilās aizsardzības un katastrofu pārvaldīšanas sistēmas tematiskās komitejas izveidošanu, aģentūru LETA informēja Valsts kancelejā.

Tā ir pirmā tematiskā Ministru kabineta komiteja, par kuru veidošanu valdība vienojās janvāra vidū.

Kariņš skaidro, ka Ministru kabineta tematisko komiteju ieviešana dažādu starpnozaru jautājumu sekmīgai risināšanai veicinās kopīgo darbu pie valdības galvenā mērķa īstenošanas – plašas ekonomikas transformācijas. Pirmā Ministru kabineta tematiskā komiteja izveidota, lai koordinēti risinātu jautājumus civilās aizsardzības un katastrofu pārvaldīšanas jomā.

Saskaņā ar rīkojumu par Civilās aizsardzības un katastrofu pārvaldīšanas sistēmas tematiskās komitejas vadītāju ir iecelts iekšlietu ministrs Māris Kučinskis (AS), bet par komitejas locekļiem – finanšu ministrs Arvils Ašeradens (JV), aizsardzības ministre Ināra Mūrniece (NA), klimata un enerģētikas ministrs Raimonds Čudars (JV), ekonomikas ministre Ilze Indriksone (NA), veselības ministre Līga Meņģelsone, vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs Māris Sprindžuks (AS), zemkopības ministrs Didzis Šmits (AS), satiksmes ministrs Jānis Vitenbergs (NA) un kultūras ministrs Nauris Puntulis (NA).

Šīs tematiskās komitejas galvenais uzdevums ir civilās aizsardzības un katastrofu pārvaldīšanas sistēmas darbības efektivitātes izvērtēšana un uzlabojumu piedāvāšana. Tāpat tai ir jāizvērtē apmācību procesa efektivitāte, kā arī jāpārskata valsts un pašvaldību institūciju savstarpējā sadarbība un rīcība krīzes situācijās.

Civilās aizsardzības un katastrofu pārvaldīšanas sistēmas tematiskās komitejas vadītājam ir ne retāk kā reizi pusgadā jāinformē Ministru kabinets par viņa vadītās tematiskās komitejas darba gaitu.