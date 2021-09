SIA “Galss buss” savienojumā starp Rīgu un Salaspili nodrošinās 69 reisus, biļetes cena no Rīgas līdz Salaspilij varētu būt 1,80 eiro (tagad 1,45 eiro). Foto: Dainis Bušmanis

Autobusi uz Salaspili un Olaini – dārgāki. Ar kādām izmaiņām jārēķinās no 1.oktobra? Ieteikt







Ilmārs Randers, “Latvijas Avīze”, AS “Latvijas Mediji”

Autotransporta direkcija (ATD) informē, ka no 1. oktobra būs papildināti pasažieru autobusu komerciālo pārvadājumu maršruti, un atgādina, ka 15 maršrutos dažādos Latvijas reģionos sāks kursēt bezmaksas sabiedriskais transports, nodrošinot apmēram 60 reisu.

Par bezmaksas reisiem, lai paaugstinātu sabiedriskā transporta pieejamību un veicinātu iedzīvotāju pārvietošanos ar autobusiem atsevišķos reģionā­lajos maršrutos Alūksnes, Rūjienas, Smiltenes, Strenču, Valkas, Ciblas, Ludzas, Dagdas, Balvu, Rugāju, Viļakas, Jēkabpils, Jaunjelgavas, Ērgļu un Saldus apkaimēs, “Latvijas Avīze” jau ir informējusi.

Arī par to, ka no šā gada 1. septembra pasažieru pārvadājumus uz komerciāliem principiem kā pirmos ieviesa maršrutā Rīga–Daugavpils, un to kļuva mazāk, savukārt brauciena biļetes cena pieauga līdz pat 30%.

Jau iepriekš plānotā autobusu komercpārvadājumu ieviešana turpinās, un tagad kļuvis zināms, ka ar 1. oktobri maršrutā Rīga–Salaspils un Rīga–Olaine pasažieru pārvadājumus nodrošinās tikai šādā veidā.

Tas ir, valsts pasažieru pārvadājumus ar autobusiem šajos maršrutos turpmāk vairs nedotēs. Patlaban maršruta Rīga–Salaspils atļaujai pieteikusies SIA “Galss buss”, bet maršruta Rīga–Olaine – AS “Nordeka”.

ATD informē, ka SIA “Galss buss” savienojumā starp Rīgu un Salaspili nodrošinās 69 reisus un biļetes cena no Rīgas līdz Salaspilij varētu būt 1,80 eiro (tagad 1,45 eiro).

Savukārt savienojumā starp Rīgu un Olaini AS “Nordeka” izpildīs 90 reisus, un biļetes cena varētu būt aptuveni divi eiro (tagad 1,60 eiro).

Saskaņā ar ATD pārvadājumu komercializācijas plānu, no 1. oktobra reisi bez valsts dotācijām būtu jāsāk arī maršrutos Rīga–Jaunķemeri un Rīga–Sloka.

Taču pagaidām atļaujas saņemšanai līdz šim neviens pārvadātājs neesot pieteicies, tādēļ izmaiņas šajos maršrutos pagaidām nenotiks.

Piesakoties komercpārvadājumu atļaujai, pārvadātājam jārēķinās, ka ar komerciālo maršrutu nodrošināšanu saistītie zaudējumi un izdevumi ir uzņēmēja pašrisks un no valsts vai pašvaldību budžeta tos nekompensēs.

Šajos maršrutos pārvadātāji paši var noteikt biļetes cenu un ieviest dažādas lojalitātes programmas.

Autobusu vecums, ar ko drīkst nodrošināt pasažieru pārvadājumus uz komerciāliem principiem, lielas ietilpības transporta līdzekļiem nedrīkst pārsniegt 15 gadus, bet mikroautobusu vecums – astoņus gadus.

Autobusiem jābūt aprīkotiem ar elektronisko maršruta zīmi, kas izvietota transportlīdzekļa priekšpusē, kā arī zīmē jānorāda piederība komerciālajiem maršrutiem – lielais burts “K”.

Pārvadātājam jānodrošina iespēja samaksāt par biļeti bez skaidras naudas, kā arī paziņojumiem autobusā par gaidāmo pieturu jābūt gan audio, gan vizuālā formātā.

Pasažieru uzņemšana un izlaišana atļauta tikai kustības sarakstā norādītajās pieturās.

Pasažieri, kuri saņem braukšanas maksas atvieglojumus valsts dotētajos reģionālajos maršrutos, tos var izmantot arī komerciālajos maršrutos (piemēram, personas ar I un II grupas invaliditāti, daudzbērnu ģimenes, pirmsskolas vecuma bērni u. c.).

Paredzēts, ka uz viena maršruta vai reisa apkalpošanu var pieteikties vairāki pārvadātāji.

Savukārt, ja kādā maršrutā vai reisā pārvadātājiem nebūs intereses nodrošināt pasažieru pārvadājumus, bet iedzīvotājiem būs nepieciešamība nokļūt darbavietā, medicīnas vai izglītības iestādē vispārpieņemtajā darba laikā, ATD izvērtēs iespēju konkrēto maršrutu vai reisu iekļaut dotētajā maršrutu segmentā.

Tālākais autobusu pārvadājumu komercializācijas plāns paredz, ka šādi reisi ar 2022. gada 1. janvāri jāsāk arī maršrutos Rīga–Jelgava, Rīga–Ogre un Rīga–Sigulda.

Pieteikties atļaujas saņemšanai jau tagad varot uz jebkuru no minētajiem maršrutiem, tai skaitā uz maršrutu Rīga–Sloka un Rīga–Jaunķemeri. Atļaujas komersantiem pēc noteikto prasību izpildes ATD izsniedz uz trim gadiem.