Azovas jūrā nogrimis Krievijas kuģis – ir bojāgājušie un pazudušie
Azovas jūrā nogrimis Krievijas beramkravu kuģis, kas pārvadājas graudus. Negadījumā ir bojāgājušais un pazuduši cilvēki. Par to sociālajos tīklos paziņojis Krievijas ieceltais okupēto Hersonas apgabala teritoriju pārstāvis Vladimirs Saldo.
Pēc viņa sniegtās informācijas, anogrimušais kuģis bija “Volgo-Balt” klases kuģis. Apkalpei izdevās evakuēties, un lielākā daļa no viņiem sasniedza krastu Hersonas apgabalā.
“Krastā tika atrasti deviņi apkalpes locekļi, visi Krievijas pilsoņi. Viens 1991. gadā dzimušais cilvēks gāja bojā. Divu citu apkalpes locekļu atrašanās vieta joprojām nav zināma,” raksta Saldo.
Saldo ieraksts liek domāt, ka glābšanas operācija netika veikta un jūrnieki izglābās paši. Tas varētu liecināt par katastrofas ārkārtīgi ātro raksturu, kad nebija laika pat nosūtīt briesmu signālu.
Vērts atzīmēt, ka Hersonas apgabalam ir pieeja Azovas jūrai tikai caur relatīvi nelielu posmu ūdeņu ziemeļrietumu daļā. Tas atrodas tālu no galvenā kuģošanas ceļa starp Kerčas šaurumu un Krievijas ostu Rostovu pie Donas. Tuvākā osta, no kuras teorētiski varētu atiet kuģis, ir okupētā Heņičeska, lai gan vietējā osta iepriekš nespecializējās graudu pārkraušanā.
Saskaņā ar pieejamo informāciju, kuģis “Volgo-Balt” pārvadāja kviešus, kas tika eksportēti no okupētā Hersonas apgabala.