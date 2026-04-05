VIDEO. Ukrainas droni uzbrukuši un izraisījuši ugunsgrēkus naftas nozares objektos Krievijā
Ukrainas dronu uzbrukumi svētdien izraisījuši ugunsgrēkus naftas nozares objektos Krievijas Ņižņijnovgorodas un Ļeņingradas apgabalos, vēsta Ukrainas plašsaziņas līdzekļi.
Ņižņijnovgorodas apgabala Kstovā aizdegusies uzņēmuma “Lukoil” naftas pārstrādes rūpnīca, kuras produkcija ir svarīga Maskavas apgabala apgādē.
Kstovā Ukrainas droni arī nodarījuši postījumus termoelektrostacijai. Apkārtnē ir traucēta elektroapgāde.
Savukārt Ļeņingradas apgabalā pēc Ukrainas dronu trieciena aizdedzies naftas vads Primorskas ostas apkārtnē.
🇺🇦🔥🇷🇺 Last night, long-range Ukrainian drones struck the Lukoil refinery in Kstovo, in Russia's Nizhny Novgorod region, causing a large fire at the facility.
This is one of the largest Lukoil oil refineries in Russia.
The plant processes about 17 million tons of oil per year pic.twitter.com/5j9pC9pK7h
— Geo News (@GeoTienou) April 5, 2026