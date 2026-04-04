Krievija ir izdomājusi jaunu “triku”: militārais dienests tagad ir vienīgā prasība, lai iegūtu augstāko izglītību 1

19:30, 4. aprīlis 2026
TV24 raidījumā “Aktuālais par karadarbību Ukrainā” NBS majors un Zemessardzes štāba virsnieks Jānis Slaidiņš stāstīja, ka agresorvalsts pakāpeniski veido sistēmu, kuras rezultātā – augstākā izglītība kļūst cieši saistīta ar militāro dienestu. Strauji pieaugošās studiju izmaksas un stingrākas uzņemšanas prasības Krievijā faktiski padara militāro līgumu par vienu no galvenajiem ceļiem jauniešiem uz universitāti.

“Kaut kas te nav labi.” Labklājības ministra Lieldienu apsveikums raisa neizpratni iedzīvotāju vidū
“Man nav iespējas zināt, kur viņš ir,” Artuss Kaimiņš publicē emocionālu vēstījumu savam dēlam Kaupo
Lukašenko ietekmējis Trampa rīcību? Baltkrievijas prezidents nāk klajā ar interesantu vēstījumu
Lasīt citas ziņas

Viņš norāda, ka augstākās izglītības sadārdzināšanās – līdz līmenim, kas pielīdzināms nekustamā īpašuma cenām – un papildu prasības, piemēram, obligāti eksāmeni, rada finansiālu slogu, ko daudzi jaunieši nespēj segt. Šādos apstākļos aizsardzības struktūras piedāvā apmaksāt studijas apmaiņā pret dienestu.

Slaidiņš uzsver, ka šāda pieeja nav nejauša, bet gan daļa no plašākas stratēģijas. Tiek mēģināts piesaistīt jauniešus valstij un bruņotajiem spēkiem, vienlaikus ierobežojot studijas ārzemēs, jo Krievijas diplomi arvien retāk tiek atzīti starptautiski.

CITI ŠOBRĪD LASA
Azovas jūrā nogrimis Krievijas kuģis – ir bojāgājušie un pazudušie
Serbijas prezidents ziņo, ka atrastas sprāgstvielas pie gāzesvada uz Ungāriju
Kokteilis
FOTO. VIDEO. Busulis ar gaili uz pleciem, Magoni piemeklē nedienas – ieskaties, kā Latvijā zināmi cilvēki svin Lieldienas

Plašāk par Krievijas jauno “triku” uzziniet video!

Tēmas
SAISTĪTIE RAKSTI
TV24
Krievijai trūkst rezervju, bet cīņas turpinās – Slaidiņš komentē situāciju Zaporižjas apgabalā
TV24
Var sākties enerģētiskais šoks! Krievija var inscenēt uzbrukumus gāzes vadiem, lai atgrieztos Eiropas tirgū
TV24
“Eiropa palikusi viena pret Krieviju.” Slaidiņš atgādina, ka uz ASV vairs paļauties nevaram
