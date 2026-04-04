Krievija ir izdomājusi jaunu “triku”: militārais dienests tagad ir vienīgā prasība, lai iegūtu augstāko izglītību 1
TV24 raidījumā “Aktuālais par karadarbību Ukrainā” NBS majors un Zemessardzes štāba virsnieks Jānis Slaidiņš stāstīja, ka agresorvalsts pakāpeniski veido sistēmu, kuras rezultātā – augstākā izglītība kļūst cieši saistīta ar militāro dienestu. Strauji pieaugošās studiju izmaksas un stingrākas uzņemšanas prasības Krievijā faktiski padara militāro līgumu par vienu no galvenajiem ceļiem jauniešiem uz universitāti.
Viņš norāda, ka augstākās izglītības sadārdzināšanās – līdz līmenim, kas pielīdzināms nekustamā īpašuma cenām – un papildu prasības, piemēram, obligāti eksāmeni, rada finansiālu slogu, ko daudzi jaunieši nespēj segt. Šādos apstākļos aizsardzības struktūras piedāvā apmaksāt studijas apmaiņā pret dienestu.
Slaidiņš uzsver, ka šāda pieeja nav nejauša, bet gan daļa no plašākas stratēģijas. Tiek mēģināts piesaistīt jauniešus valstij un bruņotajiem spēkiem, vienlaikus ierobežojot studijas ārzemēs, jo Krievijas diplomi arvien retāk tiek atzīti starptautiski.
