Vladimirs Putins
Foto. Gavriil Grigorov/Sputnik, Kremlin Pool Photo via AP

"Tas atbilst ierastajai hibrīdstratēģijai!" Ne jau Baltijai – Maskava uzbruktu vispirms kādai spēcīgākai valstij

17:23, 4. aprīlis 2026
Krievija var izlemt sākt militāru agresiju pret NATO, taču tā sāksies nevis no Baltijas valstīm, bet gan no Eiropas stratēģiskās aizmugures. Vācija varētu būt ticamāks Krievijas nākamais mērķis nekā Baltijas valstis, lai gan Baltijas valstis atrodas tuvāk un parasti ir ērtākas sauszemes operāciju veikšanai. To paziņoja Igaunijas Iekšējās drošības institūta direktors Erki Korts, ziņo izdevums Bild.

Pēc viņa teiktā, tieša uzbrukuma Igaunijai, Lietuvai un Latvijai scenāriji ir “primitīvi”, jo pirms uzbrukuma NATO robežām Maskava saskaņā ar militāro loģiku mēģinātu vājināt alianses stratēģisko aizmuguri, kas atrodas Vācijā.

Korts uzskata, ka triecienam Vācijas teritorijai būtu spēcīgāka militārā un informatīvā ietekme. Viņš norādīja uz daudzmiljonu lielu krievvalodīgo kopienu valstī un atsevišķām Kremlim simpatizējošām grupām, kuras varētu izmantot iekšējai destabilizācijai.

Tas atbilst Maskavas ierastajai hibrīdstratēģijai. Eksperts piebilda, ka uzbrukums Baltijai automātiski izraisītu skarbu NATO atbildi, savukārt operācija pret Vāciju vai hibrīduzbrukumi varētu attīstīties pēc cita scenārija un bez tūlītējas alianses reakcijas.

Vienlaikus Bundestāga Aizsardzības komitejas vadītājs Markuss Fabers piekrita Korta vērtējumam, uzsverot, ka Vācija ir bloka galvenais loģistikas centrs, un tās transporta mezgli un ostas jauna kara ar Krieviju gadījumā varētu kļūt par prioritāriem mērķiem.

