Ievainots Ukrainas armijas karavīrs “Azovstaļ” rūpnīcā. Foto: AP/ SCANPIX/ LETA

"Azovstaļ" rūpnīca – elle zemes virsū: nav medikamentu, nav pārtikas un ūdens. Tur vēl aizvien atrodas 600 ievainoto







Mariupoles metalurģijas rūpnīcā “Azovstaļ” smagos antisanitāros apstākļos, bez ūdens un pārtikas joprojām atrodas aptuveni 600 ievainoto, sestdien pavēstījis Doneckas apgabala policijas pārstāvis, kas pats atrodas krievu ielenktajā rūpnīcā un pazīstams ar segvārdu “Policija”.

“Policija” stāsta, ka hospitālis izvietots sporta zāles lieluma telpā, kur atrodas vairāki desmiti divstāvīgo gultu, bet pārējie ievainotie izguldīti uz grīdas.

Vienā no krievu gaisa uzlidojumiem, kad tika bombardēta rūpnīcas teritorija, iegruvusi telpa, kas tika izmantota kā operāciju zāle, un tagad operācijas notiek tajā pašā telpā, kur atrodas pārējie ievainotie.

Medikamentu vairs nav, un daudzi ievainotie mirst, jo tiem nav iespējams sniegt nepieciešamo medicīnisko palīdzību.

Faktiski nav vairs arī pārtikas un ūdens.

“Policija” stāsta, ka kopā ar citiem Mariupoles aizstāvjiem viņš ik pa brīdim vāc rūpnīcā atrodamo tehnisko ūdeni un degvielu, lai nogādātu to hospitālī.

Tikmēr tiek ziņots, ka Ukraina ved sarunas par 60 cilvēku evakuēšanu no “Azovstaļ”, kamēr krievu iebrucēji turpina rūpnīcu apšaudīt no visa veida ieročiem un bombardēt no gaisa.

Turpinās arī krievu uzbrukumu mēģinājumi ar kājniekiem un bruņutehniku.