Bačkurs: Labklājības ministrijai jānovērš netaisnība pret sociālajiem darbiniekiem







Labklājības ministrijai nepieciešams labot savu pieļauto kļūdu saistībā ar piemaksām sociālajiem darbiniekiem un jāpārrēķina piemaksas no 50% uz 100 % no mēnešalgas Covid-19 skarto un to kontaktpersonu klientu aprūpē iesaistītajiem darbiniekiem.

Tā iesniegumā Labklājības ministrijai uzsver politiskās partijas “Latvijas attīstībai” valdes loceklis Andris Bačkurs (“Latvijas attīstībai”/“Attīstībai/Par!”).

Oktobrī tikai 1,6 procenti no visiem Covid-19 saslimšanas gadījumiem bija saistīti ar sociālo aprūpi, novembrī tie bija jau 7,4 procenti no visiem, bet mēnesi vēlāk to īpatsvars dubultojās un bija jau 13,4 procenti no visiem.

Aprūpē iesaistītā personāla motivācija ir ļoti svarīga, jo aptuveni 70% sociālās aprūpes centru (SAC) klientu ir būtiski vai pilnībā atkarīgi no aprūpētāju palīdzības, aptuveni 40% no SAC klientiem ir personas ar demenci, kurām nepieciešama pastiprināta uzraudzība.

Tāpēc šo sociālo pakalpojumu sniedzēju darbinieki – aprūpētāji, sociālie aprūpētāji, medmāsas un sociālie darbinieki ikdienā ir iesaistīti Covid-19 inficēšanās seku likvidēšanā. Bez tam bieži viņiem nākas strādāt ar Covid–19 pozitīviem klientiem vai kontaktpersonām, un tāpēc viņi ir pakļauti paaugstinātam riskam inficēties.

Papildu slodzi pansionātiem rada arī lielais saslimušo vai pašizolācijā esošo darbinieku skaits. Tādējādi vairāk kā iepriekš aktualizējas cilvēkresursu trūkums sociālās aprūpes nozarē, kā arī sociālo personu “izdegšana”.

Neskatoties uz to, ka 25. janvārī Labklājības ministrija paziņoja, ka jau šogad plāno 100% piemaksas sociālo aprūpes centru darbiniekiem, kuriem ir saskarsme ar Covid-19 inficētiem klientiem, tomēr realitāte ir tāda, ka ir pagājušas trīs nedēļas un ne kāda rezultāta šajā jautājumā nav.

Līdz ar to aicinu labklājības ministri nekavējoties iesniegt ministru kabineta dienas kārtībā jautājumu Par piemaksām 100% apmērā no mēnešalgas Covid-19 skarto un to kontaktpersonu klientu aprūpē iesaistītajiem darbiniekiem līdzšinējo 50% vietā.

Lakbklājības ministrijai ir jārīkojas un jānovērš šī netaisnība, ar kuru šobrīd saskaras sociālajā jomā strādājošie. Tādā veidā būtu nodrošināts vienlīdzības princips ar mediķiem, kuriem paredzētas piemaksas par darbu Covid-19 riska apstākļos 100% apmērā no mēnešalgas.

Pie tam aicinu Labklājības ministriju atjaunot mērķdotāciju sociālajiem darbiniekiem no valsts budžeta par darbu ar ģimenēm un bērniem.

Mērķdotācijas atjaunošana būtu nozīmīga sociālo darbinieku motivēšana uzņemties šo darbu un regulāri paaugstināt kvalifikāciju, lai apgūtu nepieciešamās zināšanas darbam ar ģimenēm un bērniem, jo darba samaksa sociālajā jomā strādājošajiem, salīdzinājumā ar citām jomām, ir zemāka par vidējo.

Pieņemot šo risinājumu, tiks nodrošināts tas, ka Labklājības ministrija nav aizmirsusi par savu nozari.