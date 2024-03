Baidens un Tramps triumfē “Lielās otrdienas” priekšvēlēšanās

Ziņa papildināta pl.10:55.

ASV prezidents Džo Baidens un eksprezidents Donalds Tramps otrdien triumfēja savu partiju priekšvēlēšanās tā dēvētajā Lielajā otrdienā, kad vienlaikus tika izcīnītas demokrātu un republikāņu nacionālo konventu delegātu balsis turpat vai trešdaļā štatu.

“Lielajā otrdienā” republikāņu priekšvēlēšanas notika 15 pavalstīs, bet demokrātu priekšvēlēšanas – 16 štatos un teritorijās.

Abu partiju priekšvēlēšanas notika Alabamā, Arkanzasā, Jūtā, Kalifornijā, Kolorādo, Meinā, Masačūsetsā, Minesotā, Ziemeļkarolīnā, Oklahomā, Tenesī, Teksasā, Vērmontā un Virdžīnijā.

Aļaskā notika tikai republikāņu priekšvēlēšanas, kamēr cīņa par demokrātu delegātu balsīm norisinājās ASV Samoa. Otrdien noslēdzās arī pa pastu notiekošā balsošana Aiovas demokrātu priekšvēlēšanās.

Gan Baidens, gan Tramps uzvarējuši priekšvēlēšanās Kalifornijā, Teksasā, Alabamā, Kolorādo, Meinā, Oklahomā, Virdžīnijā, Ziemeļkarolīnā, Tenesī, Arkanzasā, Minesotā, Masačūsetsā un Jūtā. Baidens uzvarējis arī demokrātu priekšvēlēšanās Vērmontā un Aiovā, bet Tramps – Aļaskā.

Savukārt vienīgā vēl atlikusī vērā ņemamā Trampa sāncense Nikija Heilija guvusi negaidītu uzvaru Vērmontā. Tomēr Tramps viņu pārspējis citos štatos, kas varēja būt labvēlīgi Heilijai – Virdžīnijā un Meinā, kuros ir daudz mērenu republikāņu vēlētāju.

Tramps līdz šim vienīgo priekšvēlēšanu sakāvi bija cietis svētdien Kolumbijas apgabalā, kur uzvarēja Heilija, bet tam no republikāņu viedokļa nacionālā mērogā gan nav nekādas nozīmes, jo tas nekādā ziņā neatspoguļo vispārējo partijas vēlētāju noskaņojumu.

Baidens vienīgo priekšvēlēšanu sakāvi cietis otrdien Amerikāņu Samoa, kur Baidenu sakāva plašāk nepazīstams kandidāts Džeisons Palmers ar 51 balsi pret 40.

Trampam, lai nodrošinātu nominēšanu startam novembrī gaidāmajās prezidenta vēlēšanās, nepieciešamas vismaz 1215 no 2429 republikāņu konventa delegātu balsīm, kamēr Baidenam jāiegūst vismaz 1968 no 3934 demokrātu delegātu balsīm.

“Lielajā otrdienā” kopumā norisinājās cīņa par 854 republikāņu delegātiem un par 1420 demokrātu delegātiem.

Tramps, gūstot uzvaru 14 no 15 pavalstīm, kur priekšvēlēšanas norisinājās “Lielajā otrdien.a”, nodrošinājis sev jau vismaz 1040 delegātu balsis, kamēr Heilija – tikai 86.

Tikmēr Baidenam jau garantētas 1572 delegātu balsis.

Lai gan faktiski nav šaubu nedz par Baidena, nedz Trampa galīgo uzvaru, cīņa ar “Lielo otrdienu” formāli vēl nav noslēgusies un abu konkurējošo partiju pretendenti šo maģisko robežu teorētiski varētu sasniegt 12. vai 19.martā.

Taču, neraugoties uz to, priekšvēlēšanas turpināsies vēl līdz jūnija sākumam.

Republikāņu konvents notiks jūlijā, bet demokrātu konvents – augustā.

