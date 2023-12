Somālijas pirāti. Ilustratīvs attēls Foto. Scanpix/AP Photo/Jackson Njehia

Pirāti Sarkanajā jūrā ietekmē globālo tirdzniecību. Cik turpmāk maksās paciņa no Ķīnas, kas kuģos apkārt Āfrikai?







Pēc Irānas atbalstīto Jemenas nemiernieku hutu uzbrukumu pieauguma pasaules lielākās kuģniecības kompānijas netuvojas Sarkanajai jūrai un Suecas kanālam. Vai ir sagaidāma jauna piegāžu ķēdes krīzr? Pāris nedēļas pirms Ziemassvētkiem lielākā daļa pasaules lielāko kuģniecības kompāniju paziņoja, ka izvairīsies no Sarkanās jūras un līdz ar to arī no Suecas kanāla pēc tam, kad Jemenā bāzētie hutu nemiernieki izšāva raķetes uz kravas kuģiem Izraēlas un Hamas kara laikā, par to raksta vietne Deutsche Welle.

Tā vietā kuģiem, kas ceļo no Tālajiem Austrumiem uz Eiropu, būs jādodas apkārt visam Āfrikas kontinentam gar Dienvidāfrikas Labās cerības ragu. Ceļš prasīs vairāk nekā nedēļu ilgāk, jo būs jāveic papildu aptuveni 3500 jūras jūdzes (6482 kilometri).

Suecas kanāls, kas savieno Sarkano jūru ar Vidusjūru, ir īsākais ceļš starp Eiropu un Āziju. Apmēram 12% no globālās komerckuģniecības satiksmes parasti šķērso šos ūdensceļus.

Kuģniecības firmu izmaksas strauji pieaug

Nozares analītiķi saka, ka lēmums jau tagad ļoti ietekmē preču piegādes izmaksas. Ja tā kļūs par ilgstošu krīzi, tas varētu izraisīt cenu pieaugumu, ko patērētāji maksās par importētajām precēm.

“Veiciet vienu reisu turp un atpakaļ no Šanhajas uz Roterdamu, un jūs pievienosit miljonu dolāru degvielas izmaksām, mainot maršrutu caur Labās Cerības ragu,” DW sacīja Kopenhāgenā bāzētās tirgus analīzes firmas Xeneta galvenais analītiķis Pīters Sands.

Apdrošināšanas prēmijas ir pieaugušas, reaģējot uz uzbrukumiem, savukārt konteineru kuģniecības līnijām, kas veic iknedēļas pakalpojumus starp Āziju un Eiropu, būs jāņem vērā šīs papildu kuģu izmaksas, lai nodrošinātu līdzīgu pakalpojumu līmeni, piebilda Sands.

Nosūtīšanas kavēšanās atstās sekas uz konteineru ostām visā Eiropā, kuras parasti ir ļoti efektīvas liela daudzuma konteineru plūsmas apstrādē.

Kas slēpjas aiz nesenajiem hutu uzbrukumiem Sarkanajā jūrā?

“Pieņemsim, ka man ir osta, kas apkalpo 50 000 konteineru nedēļā. Bet tad, ja nedēļu nekas neienāks un nākamajā nedēļā pienāk simts tūkstoši konteineru, tas var radīt apstrādes problēmas,” BBC atzina Vespucci Maritime, dāņu kuģniecības nozares konsultāciju uzņēmums.

Sarkanās jūras krīze ir rosinājusi atmiņas par 2021. gada martu, kad Suecas kanāls tika bloķēts pēc tam, kad konteinerkuģis Ever Given uzskrēja uz sēkļa. Tajā brīdī pasaule izgāja no COVID-19 pandēmijas radītajām bloķēšanām, un globālajās tirdzniecības piegādes ķēdēs jau bija parādījušās milzīgas vājās vietas.

Simtiem kuģu nedēļām ilgi stāvēja Sarkanajā jūrā, un konteinera piegādes izmaksas pieauga no 2000 USD līdz 14 000 USD. Ever Given krīze izraisīja vairākus mēnešus ilgus papildu kavējumus no Āzijas importētajām precēm.

Piegādes ķēdes mūsdienās ir izturīgākas

Lai gan piegādes ķēdes kopš tā laika lielākoties ir atgriezušās normālā stāvoklī, drošības apdraudējums Sarkanajā jūrā tuvāko nedēļu laikā varētu izraisīt kravu pārvadāšanas cenas dubultošanos, norāda analītiķi.

Pasaules kravu pārvadājumu tarifi jau atkal pieauga pēc tam, kad Panamas kanāls pagājušajā mēnesī samazināja kuģu skaitu, kas sausuma dēļ varēja kursēt pa šo ūdensceļu, kas savieno Atlantijas un Kluso okeānu.

Par laimi, kuģniecības nozare ir mācījusies no krīzes pēc Covis, un daudzi uzņēmumi ir paplašinājuši savu kravas kuģu floti, kas nozīmē, ka ilgstošas Sarkanās jūras maršruta maiņas ietekme nebūs tik postoša.

“Šobrīd mums ir konteinerkuģu jaudas pārpalikums, tāpēc absolūti sliktākajā gadījumā, kad mums kādu laiku būs jāturpina braukt apkārt Āfrikai, mums ir pietiekami konteinerkuģu, lai to darītu sistemātiski,” sacīja Jensens.

Pašreizējās krīzes pirmajās dienās kuģniecības uzņēmumi bija turējuši savus kuģus pagaidu stāvoklī, cerot, ka uzbrukumi tiks ierobežoti un drošība reģionā tiks ātri palielināta.

“Tomēr arvien vairāk kuģu tiek novirzīti, lai dotos apkārt Āfrikai, kas, šķiet, liecina, ka pārvadātāji sāk zaudēt ticību tam, ka šo krīzi var atrisināt ļoti ātri,” raksta BBC.

ASV tikmēr paziņojušas par daudzvalstu operāciju, lai aizsargātu jūras tirdzniecību Sarkanajā jūrā. Pasākuma ietvaros Lielbritānija, Bahreina, Kanāda, Francija, Itālija, Nīderlande, Norvēģija, Seišelu salas un Spānija organizēs kopīgas patruļas Sarkanās jūras dienvidos un Adenas līcī.