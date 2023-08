Balkānu valstu līderi samitā Atēnās pauž atbalstu Ukrainas teritoriālajai integritātei

Foto: EPA/SCANPIX Grieķijas premjerministrs Kiriakoss Mitsotakis (foto no labās) un Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis apskāvās pēc vienošanās parakstīšanas tikšanās laikā Atēnās, Grieķijā, 2023. gada 21. augustā.

Vienpadsmit Balkānu un Austrumeiropas valstu līderi pirmdien neformālā samitā Atēnās parakstījuši kopīgu deklarāciju, kurā pauž atbalstu Ukrainas teritoriālajai integritātei.

Parakstot deklarāciju Ukrainas prezidenta Volodimira Zelenska klātbūtnē, viņi pauda “nelokāmu atbalstu Ukrainas neatkarībai, suverenitātei un teritoriālajai integritātei tās starptautiski atzītajās robežās”.

Deklarāciju parakstīja Serbijas, Moldovas, Melnkalnes, Rumānijas, Kosovas, Bosnijas un Hercegovinas, Ziemeļmaķedonijas, Bulgārijas un Horvātijas un Grieķijas vadītāji, kā arī Ukraina. Samitā piedalījās arī Eiropas Komisijas priekšsēdētāja Urzula fon der Leiena un Eiropadomes prezidents Šarls Mišels.

Līderi arī pauda atbalstu un atzinību Ukrainas prezidenta nopietnajiem centieniem noteikt miera principus saskaņā ar ANO statūtiem.

Zelenskis apmeklēja Atēnas pēc vizītēm Zviedrijā, Nīderlandē un Dānijā.

Grieķija ir paziņojusi, ka tā palīdzēs apmācīt Ukrainas pilotus lidošanai ar ASV ražotajiem iznīcinātājiem F-16 un palīdzēs atjaunot Odesu.

Kijiva piektdien atzinīgi novērtēja ASV lēmumu ļaut Dānijai un Nīderlandei nodot Ukrainai F-16 iznīcinātājus, tiklīdz Ukrainas piloti būs apmācīti tos lietot.

Looks like Zelensky took the train back to Ukraine from either Poland or Romania a few hours ago pic.twitter.com/pBjvluvDTo — Visegrád 24 (@visegrad24) August 22, 2023

Zelensky met with Moldovan President Maia Sandu in Athens today. They discussed how Moldova can help Ukraine export its grain and how the two countries can support each other in their quest for swift EU membership. 🇲🇩🇺🇦 pic.twitter.com/x346cKujNT — Visegrád 24 (@visegrad24) August 22, 2023

BREAKING: Croatia announces it will provide Ukraine with another military aid package worth EUR 30 mln 🇭🇷🇺🇦 pic.twitter.com/J5o01mlcPc — Visegrád 24 (@visegrad24) August 22, 2023

Zelensky writes: “An open, honest & fruitful meeting with the Serbian President. Good conversation on respect for the UN Charter & inviolability of borders. On our nations’ shared future in the common European home. On developing our relations, that is in our mutual interest” pic.twitter.com/Cxczo6XSv0 — Visegrád 24 (@visegrad24) August 22, 2023