Maskavā un vairākās Maskavas apgabala apdzīvotajās vietās naktī uz trešdienu notika jauni dronu uzbrukumi, vēstīja Maskavas mērs Sergejs Sobjaņins un Krievijas mediji.

“Šonakt pretgaisa aizsardzība notrieca dronu Maskavas apgabala Možaiskas rajonā. Otrs bezpilota lidaparāts trāpīja būvniecības stadijā esošai ēkai [biznesa rajonā] “Moscow City”,” lietotnē “Telegram” paziņoja Sobjaņins.

Saskanā ar provizorisku informāciju šajos uzbrukumos nav cietušo, vēstīja mērs.

Romāns Meļņiks: “JV” plūca uzvaras laurus un līdz ar to Kariņš nonāca tādā kā ķīlnieka lomā – gribi vai negribi, bet jāvada valdība…

Ziņu aģentūra “RIA Novosti” vēstīja, ka biznesa rajonā “Moscow City” bija dzirdams sprādziens un neilgi pēc tam virs šī rajona ēkām pacēlās dūmi.

Drona uzbrukumā tika bojāta fasāde celtniecības stadijā esošam debesskrāpim. “Moscow City” rajona ēkai tika nodarīti bojājumi 10.-15.stāva līmenī.

Nokrītot dronam Maskavas apgabala Himku pilsētas Starbejevas mikrorajonā, tika caursista ēkas siena.

Krievijas Aizsardzības ministrija paziņoja, ka pretgaisa aizsardzība notriekusi trīs lidmašīnu tipa dronus.

Visās Maskavas lidostās tika noteikti ierobežojumi lidmašīnu izlidošanai un ielidošanai.

Dronu uzbrukumi Krievijā pēdējos mēnešos nav retums. Ukraina lielākoties tieši neuzņemas atbildību, taču Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis jūlija beigās sacīja, ka karš pakāpeniski atgriežas Krievijas teritorijā, un uzsvēra, ka tas ir neizbēgams un taisnīgs process.

