Starptautiskās Olimpiskās komiteja piektdien paziņoja, ka atļauj Krievijas un Baltkrievijas sportistiem nākamā gada Parīzes olimpiskajās spēlēs piedalīties kā neitrāliem atlētiem. Patlaban neitrālu sportistu statusā olimpiskajām spēlēm kvalificējušies 11 sportisti – astoņi no Krievijas un trīs no Baltkrievijas.

Tas visā pasaulē izsauc patiesu sašutumu, tas izpaužas arī socvietnēs gan sabiedrības, gan pašu sportistu vidū. Atsevišķu valstu sportisti vai sporta organizācijas neoficiāli izteikušās, ka varētu boikotēt šo olimpiādi šī iemesla dēļ.

The Czech magazine Reflex reacted to the admission of athletes from Belarus and Russia to participate in the #Olympics by publishing such photos.

They offered their variants of "neutral" uniforms, which the Midjourney neural network helped to generate. pic.twitter.com/PQd2pmhp51

