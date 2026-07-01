Foto: pexels.com

Bars pusaudžu Valmierā nežēlīgi piekauj un pazemo vienaudzi – notikušo iemūžina un dižojas ar to sociālajos tīklos 0

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LA.LV
21:32, 1. jūlijs 2026
Stāsti Pieredze

Valmierā noticis satraucošs vardarbības gadījums, kurā vairāki pusaudži fiziski un emocionāli pazemojuši vienu zēnu. Kā vēsta TV3 raidījums “Bez Tabu”, notikušais ticis nofilmēts un vēlāk publicēts sociālajā tīklā “Snapchat”, kur ar to dalījušies paši iespējamie varmākas.

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Raidījuma rīcībā nonākušajā video redzams, kā vasaras brīvlaikā liela pusaudžu grupa ielenc vienaudzi un sāk viņu pazemot. Zēns tiek apspļaudīts, sists un spiests mesties ceļos, savukārt apkārtējie filmē notiekošo, uzkūda citus un izsaka aizvainojošas piezīmes. Video redzams, ka vardarbībā iesaistās ne tikai zēni, bet arī meitenes.

No video dzirdamajiem izteikumiem noprotams, ka uzbrucēji uzskatījuši, ka cietušais iepriekš kaut ko pateicis vai izdarījis, tomēr tas kļuvis par ieganstu vardarbībai, kurā daudzi vērsušies pret vienu cilvēku.

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Pēc notikušā cietušais kopā ar vecākiem vērsies Valsts policijā. Kā informē raidījums “Bez Tabu”, zēnam konstatēti miesas bojājumi, un policija sākusi administratīvā pārkāpuma procesu.

Likumsargi jau identificējuši vairākas personas, kuras bijušas iesaistītas notikušajā. Policijā norāda, ka neviena no vainīgajām personām neizvairīsies no atbildības.

Tāpat noskaidrots, ka viens no policijas identificētajiem bērniem vardarbības brīdī bijis jaunāks par 14 gadiem un atradies alkohola reibumā.

Plašāk skaties pievienotajā video!

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