Skolās mainās vardarbības “seja” – Rīgas skolas direktors pamanījis jaunas pāridarīšanas metodes 1

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LA.LV
12:31, 14. jūnijs 2026
Viedokļi

Skolās pēdējos gados vērojamas izmaiņas vardarbības formās – fiziska agresija kļūst retāka, taču arvien biežāk problēmas pāriet emocionālā līmenī un digitālajā vidē, TV24 raidījumā “Uz līnijas” norāda Rīgas Valsts 3. ģimnāzijas direktors Andris Priekulis.

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Viņš skaidro, ka fiziskās vardarbības gadījumu skolās esot mazāk, kas vērtējams pozitīvi, taču vienlaikus pieaug emocionālā vardarbība, tostarp aizskaroši komentāri, mobings un konflikti sociālajos tīklos.

Priekulis uzsver, ka skolēni ne vienmēr apzinās savu rīcību un robežas, īpaši attiecībā uz citu cilvēku privātumu. Viņš min gadījumus, kad skolēni viens otru aizskar fiziski vai uzvedas veidā, kas pašiem šķiet nevainīgs, taču citam tas jau ir pārkāpums vai diskomforta radīšana.

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Direktors norāda, ka īpaši aktuālas ir situācijas, kad internetā tiek izplatīta informācija vai pat sensitīvi dati par skolēniem. Šādos gadījumos skolā tiek iesaistīti gan sociālie pedagogi, gan psihologi, un problēmas tiek risinātas gan individuāli, gan klases līmenī.

Pēc Priekula teiktā, mobinga gadījumi biežāk novērojami pamatskolas vecuma posmā, īpaši 7.–9. klasēs, savukārt vecākajās klasēs skolēnu savstarpējā attieksme esot cieņpilnāka un stabilāka.

Viņš gan uzsver, ka tās ir personīgās pieredzes un novērojumu atziņas, jo ilgtermiņa pētījuma viņa rīcībā neesot, tomēr kopējā tendence skolās esot skaidri redzama – vardarbības forma mainās, nevis izzūd.

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