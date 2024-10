Foto: Unsplash

Kāds bērns Kanādā miris no trakumsērgas pēc saskarsmes ar sikspārni, kas bija ielidojis viņa istabā, par to ziņoja valsts veselības aizsardzības amatpersonas. “Bērns ar šo vīrusu inficējās pats savā,” par to vairāk vēsta izdevums CBSNews.

Vecāki kādu rītu savu bērna istabā atrada sikspārni: viņi nesatraucās, jo neredzēja nekādas koduma, skrāpējumu vai siekalu pēdas uz bērna un tāpēc nevēlējās saņemt trakumsērgas vakcīnu, kas izrādījās, kļūda, vēsta medijs.

Bērns tika hospitalizēts septembra sākumā, liecina Ontario galvenā ārsta ārsta Kīrana Mūra paziņojums, viņš apstiprina pirmo valstī iegūto cilvēku trakumsērgas gadījumu provincē kopš 1967. gada, jo saņemts laboratorisks apstiprinājums trakumsērgu kādam cilvēkam, ir aizdomas, ka slimība iegūta tiešā kontaktā ar sikspārni. Nekāda cita informācija, tostarp bērna vecums un dzimums, netiek izpausta.

Kā izplatās trakumsērga un kādi ir simptomi?

Trakumsērga ir nāvējoša vīrusu infekcija, kas uzbrūk cilvēku un dzīvnieku nervu sistēmai, izraisot smadzeņu un muguras smadzeņu iekaisumu. Tā parasti izplatās cilvēkiem tiešā saskarē ar inficēta dzīvnieka siekalām pēc skrāpējuma vai koduma.

Trakumsērga parasti ir sastopama sikspārņiem, jenotiem, lapsām, skunksiem un dažiem mājdzīvniekiem. Bez pienācīgas un tūlītējas ārstēšanas pēc simptomu parādīšanās trakumsērga ir gandrīz 100% letāla gan dzīvniekiem, gan cilvēkiem. Ir pierādīts, ka ārstēšana ir gandrīz 100% efektīva, ja tā sākta pirms simptomu parādīšanās.

Ja dzīvnieks ir cilvēku sakodis un ir aizdomas par vīrusa pārnēsāšanu, mediķi iesaka rūpīgi mazgāt brūci ar ziepēm un ūdeni 15 minūtes un nekavējoties meklēt medicīnisko palīdzību, vēsta medijs. Saskaņā ar datiem trakumsērgas inkubācijas periods var ilgt no nedēļām līdz mēnešiem.

“Pirmie trakumsērgas simptomi, ko sauc par prodromu, var būt līdzīgi gripai, tostarp vājums, diskomforts, drudzis vai galvassāpes. Var būt arī diskomforta sajūta vai nieze koduma vietā. Šie simptomi var ilgt vairākus dienas,” teikts rakstā.

Saskaņā ar federālās valdības datiem Kanādā kopš uzskaites sākšanas 1924. gadā ir bijuši 28 zināmi trakumsērgas gadījumi cilvēkiem. Visi gadījumi bija letāli. Pagājušajā nedēļā kāds ASV pilsonis nomira no trakumsērgas, kurš jūlijā bija nonācis kontaktā ar sikspārni iedarbībai Minesotas rietumos.