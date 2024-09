Foto. pexelc.om/Anna Shvets

Bērnu ārstu asociācija lūgs apturēt Mednim izsniegto sertifikātu; policijai lūgs vērtēt, vai nav bijusi naida runa Ieteikt







Latvijas Pediatru asociācija lūgs apturēt pediatram Edgaram Mednim izsniegto sertifikātu, vēsta laikraksts “Latvijas Avīze”. Ņemot vērā asociācijas novērtējumu, Latvijas Ārstu biedrība (LĀB) Mednim ir izsniegusi pediatra sertifikātu, kura derīguma termiņš beidzas šā gada 18.oktobrī, vēsta laikraksts.

Reklāma Reklāma

Pediatru asociācijas vadītāja profesore Ilze Grope sola, ka kopā ar Bērnu klīniskās universitātes slimnīcu lūgs Ārstu biedrības sertifikācijas komisijai lemt par Medņa sertifikāta apturēšanu uz laiku, kamēr viņš pierāda savas ārsta zināšanas. Ja tas nenotiks, tad asociācija lūgšot sertifikātu anulēt.

“Ņemot vērā, ka Mednis sniedz maldinošu informāciju pacientiem un sabiedrībai, tas var radīt būtisku kaitējumu arī citu bērnu veselībai, ja vecāki pieņems līdzīgus lēmumus,” norāda Grope.

Jau vēstīts, ka pēc saslimšanas ar difteriju 16.septembrī miris četrus gadus vecs zēns. Zēns nebija vakcinēts pret difteriju. Vēlāk policija aizturēja zēna vecākus par divu citu viņu bērnu, kas arī nebija vakcinēti un saslimuši ar difteriju, izņemšanu no slimnīcas, savukārt bērni tika nogādāti atpakaļ slimnīcā.

Āgenskalna klīnikas ārsts Mednis vietnē “Telegram” sestdienas rītā vēstīja, ka ar difteriju slimojošo bērnu vecāki izmantoja savas Pacientu tiesību likumā noteiktās tiesības un pieņēma lēmumu atteikties no meitu turpmākas “ārstniecības”, par to paziņoja personālam un bērnus no stacionāra izņēma.

“Šāds lēmums balstīts uz vecāku pamatotām bažām, ka arī meitu veselībai un dzīvībai var tikt nodarīts kaitējums, kā tas notika ar brālīti, kuru vecāku ieskatā “noārstēja” līdz nāvei,” teikts paziņojumā.

LĀB jau paziņojusi, ka tās Ētikas komisija vērtēs ārsta Medņa publiskos izteikumus par vakcināciju, lemjot arī par jautājuma tālāku virzīšanu Sertifikācijas padomē.

Tāpat LĀB valde lūgs tiesībsargājošām institūcijām vērtēt, vai Medņa publiskajos izteikumos sociālajos tīklos nav saskatāma iespējama naida runa.