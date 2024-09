Ilustratīvs attēls. Foto: LETA/Ieva Makare

"Brālīti, vecāku ieskatā, "noārstēja" līdz nāvei" – homeopāts Edgars Mednis dalās ar krasi atšķirīgu viedokli par difterijas skarto ģimeni







Kā vēstījām, policija sestdien aizturējusi vecākus par divu ar difteriju saslimušu bērnu izņemšanu no Bērnu slimnīcas, savukārt bērni patlaban ir nogādāti slimnīcā. Policija saņēma iesniegumu no slimnīcas par to, ka piektdien, 20.septembrī, sieviete pretēji ārstu norādēm no slimnīcas izņēma savus divus bērnus, kuri slimoja ar difteriju un kuriem ir komplikācijas un nozīmēta obligātā ārstēšanās slimnīcā. Pediatrs, homeopāts un Āģenskalna Klīnikas vadītājs Edgars Mednis sociālajos tīklos dalījies ar ļoti atšķirīgu viedokli par notiekošo. Turpinājumā publicējam E.Medņa sociālajos tīklos pausto viedokli.

“Tomēr nevar iztikt bez medicīnas ne mirkli. Jo notikumi attīstās vēja spārniem. Zemāk aprakstīts, kas notika un kāda ir notikumu virzība tās nelaimīgās ģimenes sakarā, kam tikko miris bērniņš. Vēl nav bijušas viena bērna bēres, bet jau, iespējams, tiek gatavotas nākošās.

Jurista sagatavots situācijas apraksts:

Vakar, 20.septembra pēcpusdienā, vecāki izmantoja savas Pacientu tiesību likumā noteiktās tiesības (6.pants. Piekrišana ārstniecībai vai atteikšanās no tās (4) Pacientam ir tiesības atteikties no ārstniecības pirms tās uzsākšanas, no ārstniecībā izmantojamās metodes, neatsakoties no ārstniecības kopumā, vai atteikties no ārstniecības tās laikā.) un pieņēma lēmumu atteikties no meitu turpmākas “ārstniecības” BKUS, par to paziņoja personālam un bērnus no stacionāra izņēma. Šāds lēmums balstīts uz vecāku pamatotām bažām, ka arī meitu veselībai un dzīvībai var tikt nodarīts kaitējums, kā tas notika ar brālīti, kuru vecāku ieskatā “noārstēja” līdz nāvei.

Abas stacionārā esošās meitenītes visu nedēļu jutās un uzvedās kā pilnībā veseli bērni, taču pēkšņi 20.septembra rītā ārstniecības personas paziņoja par kādu steidzamu izmeklējumu veikšanu, jo esot analīzēs paaugstināti troponīna rādītāji, pasakot, ka bērniem divas (!) dienas būšot jāguļ pieslēgtiem pie kādiem aparātiem. Kad māte ieradās stacionārā pēc bērniem, vecākā meita jau bija pieslēgta pie medicīniskās ierīces (precīzu nosaukumu māte nezina), no kuras māte bērnu atvienoja (noņēma plāksterus), bērnus saģērba un aizveda. Tēvs palika stacionārā, tika ieslēgts kopā ar apsargu un ārstniecības personām kādā telpā, kurā, acīmredzot, parakstīja atteikumu no bērnu ārstniecības.

Tā kā ģimenes dzīvesvietā māte veica totālu dezinfekciju – izvāca mēbeles, mantas un sadzīves priekšmetus, un nebija paspējusi vēl atvest jaunās mēbeles, tad, apzinoties iespēju par Bāriņtiesas apciemojumu un dzīvesvietas neatbilstību bērniem, lūdza pagaidu patvērumu pie paziņas, kur bērniem pieejama droša un atbilstoša vide. Šorīt, 21.09.2024., plkst. 6:10 privātīpašumā, kurā māte ar abām meitām nakšņoja, ieradās vesela komanda (6 personas!) ar tiesībsargājošo iestāžu amatpersonām un uzrādīja īpašuma īpašniekam lēmumu par kratīšanu, kuru naktī 3:16 pieņēmusi Rīgas prokurore. Lēmumā norādīts, ka uzsākts kriminālprocess pēc noziedzīga nodarījuma sastāva pazīmēm, kas paredzēts Krimināllikuma 141.panta otrajā daļā ((2) Par tādas personas apzinātu atstāšanu bez palīdzības, kura atrodas dzīvībai vai veselībai bīstamā stāvoklī un kurai nav iespējas saglabāt sevi mazgadības, vecuma, slimības vai savas nevarības dēļ, ja vainīgajam bijusi iespēja sniegt cietušajam palīdzību un bijis pienākums rūpēties par viņu vai arī vainīgais pats viņu nostādījis dzīvībai bīstamā stāvoklī-).

Šāds lēmums, savukārt, pieņemts, jo Madonas novada Bāriņtiesā 20.09.2024. plkst. 20:55 ticis pieņemts lēmums par divu meitu vecāku aizgādības tiesību pārtraukšanu abiem vecākiem. Kārtējais BT vienpersoniskais lēmums, kura sekas ir bērnu emocionāla un konkrētajā gadījumā, iespējams, arī fiziska traumēšana (piespiedu ārstniecība) par to, ka vecāki izmanto savas tiesības un pieņem lēmumus attiecībā uz savu bērnu veselības aprūpi. Tagad lēmumus attiecībā uz divu meiteņu veselības aprūpi pieņems kaut kāda sveša tante – Bāriņtiesas amatpersona, kura bērnus nepazīst, neizjūt, strādā tikai papīram, statistikai, ar to izdabājot dažu pašpasludinātu ekspertu – “ārstu” un valdošās kliķes kaprīzēm. Tādas kundzītes dzīvo konstantās bailēs par savu reputāciju, statusu, amatu un ikmēneša konta papildinājumu. Nekādas empātijas, cilvēcīguma un cilvēcības, veselo saprātu pat nav vērts pieminēt.

Operatīvo darbību ietvaros māte ar bērniem no patvēruma vietas tika aizvesta. Māte kā aizturēta persona jeb persona, pret kuru uzsākts kriminālprocess, tikai aizvesta uz Rīgu, Valsts policiju, un divi bērni ar NMPD tika nogādāti atpakaļ BKUS, kur stacionāra ārstniecības personas prof. Zavadskas stingrā uzraudzībā atsāks “ārstēt” bērnus no sev vien zināmām kaitēm. Jāpiebilst, ka mātei un bērniem difterijas testi ir negatīvi, pat 3x. Par diagnozes “difteriju” pamatotību vispār pastāv zināmas šaubas, bet tas lai paliek uz prof. Zavadskas sirdsapziņas, ko tad mēs, neizglītotie plebeji vispār zinām un saprotam… Pavisam drīz būs tā diena, kad kratīšana uz aizturēšana notiks šīs pērkamās un varas apmātās lēdijas dzīvesvietā – rokudzelži priekš viņas jau tiek spodrināti!

Tā, lūk, SIA LV notiek to bērnu vecāku dehumanizācija, kuriem piemīt veselais saprāts un drosme nepakļauties meinstrīma propagandai, neiekļauties biomasā. Vai nu runā droši un skaļi, vai klusē, tikai tad nākamais, kuru dehumanizēs jebkāda varas izdomāta iemesla dēļ, būsi tu…Kopā mēs varam!!! Kopā mēs darām!!!

/Dr.E.Mednis/”

Kā vēstījām, saistībā ar notikušo policijā ir sākts kriminālprocess pēc Krimināllikumā noteiktā par tādas personas apzinātu atstāšanu bez palīdzības, kura atrodas dzīvībai vai veselībai bīstamā stāvoklī un kurai nav iespējas saglabāt sevi mazgadības, vecuma, slimības vai savas nevarības dēļ, ja vainīgajam bijusi iespēja sniegt cietušajam palīdzību un bijis pienākums rūpēties par viņu vai arī vainīgais pats viņu nostādījis dzīvībai bīstamā stāvoklī.

Sestdienas rītā Valsts policijas (VP) darbiniekiem izdevās noskaidrot bērnu atrašanās vietu. Saistībā ar to, ka bāriņtiesā bija pieņemts lēmums par aizgādības tiesību pārtraukšanu vecākiem, par notikušo paziņots bāriņtiesai. Patlaban bērni ir nogādāti slimnīcā, bet abi vecāki ir aizturēti. VP aģentūrai LETA norādīja, ka vecāki patlaban aizturēti līdz 48 stundām, un atrodas izolatorā. Pēc tam tiks lemts par drošības līdzekļu piemērošanu personām.

Jau vēstīts, ka pēc saslimšanas ar difteriju 16.septembrī miris četrus gadus vecs zēns. Zēns nebija vakcinēts pret difteriju. Slimību profilakses un kontroles centrs (SPKC), saņemot informāciju par apstiprinātu difterijas gadījumu, sāka epidemioloģisko izmeklēšanu un pretepidēmijas pasākumu organizēšanu. Difterijas diagnoze tika noteikta trīs bērniem un vienam pieaugušajam. Visi gadījumi ir savstarpēji saistīti. Epidemioloģiskā izmeklēšana un pretepidēmijas pasākumu veikšana turpinās.

SPKC uzsver, ka nepietiekama vakcinācijas aptvere rada difterijas uzliesmojuma izcelšanās un infekcijas izplatīšanās risku. Difterijas komplikācijas nopietni apdraud īpaši nevakcinēto pacientu veselību un dzīvību. SPKC atgādina, ka vakcinācija pret difteriju ir valsts apmaksāta ikvienam iedzīvotājam jebkurā vecumā.