“Atrasti maisā ar ūdeni, mēģināti noslīcināt” – dzīvnieku aizsardzības biedrība lūdz palīdzību 5 kucēnu glābšanā 0
DZAB “Ķepu ķepā” “Facebook” profilā publicēts sirdi plosošs stāsts par pieciem pūdeļu kucēniem, kuru dzīve burtiski karājās mata galā. Dzīvnieku aizstāvji lūdz steidzamu palīdzību pēc tam, kad Ogrē atrasti pavisam mazi kucēni, kuri, kā norāda biedrība, bija ielikti maisā ar ūdeni un ietīti slapjā dvielī. Šobrīd notiek cīņa par kucēnu dzīvību.
Biedrība savā ierakstā norāda, ka mazuļi pie viņiem nonākuši pēc vairāku cilvēku iesaistes – kāds nav palicis vienaldzīgs, pamanījis notiekošo un meklējis palīdzību. Šobrīd biedrība uzsver, ka svarīgākais nav domāt par tālāko, bet gan pēc iespējas ātrāk atrast mazuļiem palīdzību, jo viņu stāvoklis rada bažas.
Turpinājumā publicējam aicinājumu palīdzēt!
“S.O.S. Steidzami meklējam barojošu mammu mazuļiem.
Pie mums nonākuši 5 pudeļu kucēni. Atrasti Ogrē, maisā ar ūdeni, ietīti slapjā dvielī, mēģināti noslīcināt. Par laimi cilvēki nav pagājuši garām, savukārt, citi cilvēki atsaucās, sazvanīja mūs un lūdza sniegt palīdzību! Visu pārējo domāsim pēc tam, šobrīd prioritāte atrast barojošu mammu un turēt īkšķus, lai mazuļiem plaušās nav ticis pārāk liels ūdens daudzums.
Lūdzam padalīties ar mūsu palīdzības saucienu, kā arī atsaukties, sazinoties uz Gundega 29733601 vai rakstot mūsu sociālajos tīklos!
