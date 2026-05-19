Šodien visā valstī notiek 9. klases latviešu valodas eksāmens. Kamēr bērni cītīgi to raksta, šodien, īsi pirms pusdienlaika Ludzas un Krāslavas novados atkal izsūtīts šūnu apraides paziņojums par iespējamu apdraudējumu gaisa telpā, liecina informācija vietnē “112.lv” un informē Nacionālie bruņotie spēki. Vēlāk šūnapraides ziņojums izsūtīts arī Preiļu un Rēzeknes novadu, kā arī Rēzeknes iedzīvotājiem. Kā šādā brīdī jārīkojas bērniem?
Vai viņi paliek skolā vai vecākiem jābrauc pakaļ? Meklējam atbildes, jautājot Zvērinātam advokātam Laurim Klagišam un meklējot informāciju NBS mājaslapā.
Vairāki vecāki soctīklos rakstīja satrauktas ziņas, norādot, ka pat tad, ja stundas beigušās, bērnus nelaiž ārā no skolas. Lūk, vecākiem informācija, kādēļ tā.
Citiem savukārt esot aicināts pašiem uz savu atbildību tomēr doties pakaļ bērniem.
Saskaņā ar vispārējām Valsts izglītības satura centra (VISC) un skolu civilās aizsardzības vadlīnijām, rīcība ir sekojoša:
Pārtraukšana un patveršanās: Atskanot trauksmei vai saņemot rīkojumu no atbildīgajiem dienestiem par gaisa apdraudējumu, eksāmena vadītājs nekavējoties aptur eksāmenu. Skolēniem un personālam jārīkojas atbilstoši skolas civilās aizsardzības plānam. Šādā gaisa telpas apdraudējuma gadījumā tas visticamāk nozīmē tūlītēju došanos uz patvertnēm vai ēkas drošākajām telpām (prom no logiem, zemākos stāvos vai pagrabā).
Laika fiksēšana: Tiek piefiksēts precīzs eksāmena apturēšanas brīdis.
Eksāmena atcelšana konkrētajā dienā: Lai gan teorētiski pie ļoti īsas un viltus trauksmes eksāmenu varētu turpināt (pieskaitot klāt zaudēto laiku), pie nopietna apdraudējuma, kur notiek ilgstoša patveršanās, eksāmena norises integritāte ir traucēta. Bērnu drošības un psiholoģiskā stāvokļa dēļ eksāmens šajā dienā netiek turpināts.
Pārcelšana uz rezerves datumu: Pēc situācijas stabilizēšanās VISC paziņo oficiālu lēmumu. Skolēni, kuru eksāmens ārkārtas apstākļu dēļ tika pārtraukts, saņem tiesības to kārtot oficiālajā rezerves datumā.
Bērns paliek skolā, vecāks nebrauc pakaļ: izglītības iestādes nodrošina saziņu ar izglītojamo vecākiem un informē par ieteikumu nedoties pēc bērniem uz izglītības iestādi, ja apdraudējums turpinās. Izglītības iestādes organizē personāla un izglītojamo uzskaiti.
Tajos Latvijas novados un pilsētās, kur trauksmes izziņošana nav notikusi un šūnapraides ziņojumi nav saņemti, eksāmens turpinās un norit ierastajā kārtībā, ja vien netiek izdots valsts mēroga rīkojums par visu eksāmenu apturēšanu.
Jau ziņots, ka vairākos Latgales novados pēc Nacionālo bruņoto spēku (NBS) izsludinātā iespējamā gaisa telpas apdraudējuma pārtraukta 9. klašu latviešu valodas centralizētā eksāmena norise, liecina izglītības un zinātnes ministres Daces Melbārdes (JV) sniegtā informācija.
Eksāmena norise pārtraukta Krāslavas, Preiļu, Ludzas un Rēzeknes novados un Rēzeknē. Eksāmena otrā daļa tiks organizēta papildtermiņā šā gada 9. jūnijā.
Izglītības un zinātnes ministrija (IZM) aicina apdraudētajās teritorijās ievērot pašvaldību noteiktos drošības algoritmus un uzturēties drošās telpās, ievērojot tā dēvēto “divu sienu” principu. IZM un Valsts izglītības attīstības aģentūra (VIAA) turpina saziņu ar iesaistītajām institūcijām un novadu izglītības pārvaldēm.
Ņemot vērā pašreizējo ģeopolitisko situāciju un nesenos apdraudējumus Latvijas gaisa telpai, VIAA sadarbībā ar IZM ir sagatavojusi informatīvu materiālu par skolu vadības rīcību neparedzētās situācijās lokālā un nacionālā līmenī, kas nosūtīts visām izglītības iestādēm.