Publicitātes foto

Biedrība: Bīstamo vielu izmantošanas ierobežošana tetovēšanā rada problēmas alternatīvu nepieejamības dēļ







Jaunā Eiropas Savienības (ES) regula, kas līdz minimumam ierobežo atsevišķu veselībai bīstamo vielu izmantošanu tetovēšanas un permanentā grima tintēs, Latvija tetovētājiem patlaban rada problēmas, jo alternatīvo krāsu pieejamība vēl nav pietiekami plaša, aģentūrai LETA atzina Latvijas Tetovēšanas biedrībā.

Lēmums par potenciāli bīstamu tetovēšanas krāsu un pigmentu aizliegumu kopumā esot apsveicams un saprotams, jo tetovēšanas salonu prioritāte ir drošs pakalpojums. Tomēr Eiropas Komisijas (EK) un ES dalībvalstu noteiktais 12 mēnešu pārejas periods tetovēšanas krāsu ražotājiem bijis par mazu, lai no jauna izstrādātu un nodrošinātu šo krāsu plašu pieejamību, skaidro biedrībā.

Covid-19 pandēmija ir radījusi lielus sarežģījumus ražošanas un loģistikas procesos visās nozarēs, un jaunā sastāva krāsām ir izveidojies deficīts. Tetovētāji cer uz ražotāju un piegādātāju solījumiem situāciju drīzumā labot, tādejādi neapgrūtinot tetovēšanas nozares darbu.

Kā ziņots, EK skaidro, ka ES ir arvien vairāk cilvēku ar tetovējumiem vai permanento grimu, jo īpaši gados jaunu cilvēku vidū. Tiek uzsvērts, ka tetovēšanai vai permanentajam grimam izmantotās procedūras neatkarīgi no tā, vai tās ietver adatu izmantošanu vai kādu citu metodi, piemēram, uzacu pigmentāciju matiņu tehnikā, nenovēršami rada ādas virsējā slāņa ievainojumu. Tādējādi tetovēšanas tintes vai citi tetovēšanā izmantotie maisījumi tiek absorbēti ķermenī.

Tetovēšanā izmantotie maisījumi parasti sastāv no krāsvielām un palīgsastāvdaļām, piemēram, šķīdinātājiem, stabilizatoriem, mitrinātājiem, pH regulatoriem, mīkstinātājiem, konservantiem un biezinātājiem. Tiek uzsvērts, ka maisījuma šķīstošās sastāvdaļas stundu vai dienu laikā izdalās pa visu ķermeni, tādējādi āda un citi orgāni ilgstošā periodā tiek eksponēti šo šķīstošo vielu ietekmei.

Dažām no šīm vielām piemīt bīstamas īpašības, kas rada potenciālu risku cilvēka veselībai. Turklāt krāsvielu metabolisms ādā, to noārdīšanās pēc ekspozīcijas saules starojumam un lāzerapstarošanas iespaidā arī var izraisīt bīstamu ķīmisku vielu izdalīšanos no tetovējuma vai permanentā grima atrašanās vietas uz ķermeņa, norāda EK.

Tādējādi no 4.janvāra tiek ierobežota dažādu tetovēšanā izmanto pigmentu lietošana. Starp šīm vielām ir tādas kā, piemēram, hroms, kobalts, kadmijs un citas.