Gunta Līdaka. Foto – Ieva Lūka/LETA

Biedrību “Par legālu saturu” turpmāk vadīs Gunta Līdaka Ieteikt







No 2022.gada 19.septembra par biedrības “Par legālu saturu” valdes locekli kļuvusi Gunta Līdaka.

Biedrībā “ Par legālu saturu” apvienojušies TV pakalpojumu sniedzēji, audiovizuālā satura ražotāji un izplatītāji un grāmatu izdevēji. Šobrīd bied-rībā ir 9 biedri – SIA „Tet”, SIA „Baltcom”, AS TV Play Baltics Latvijas filiāle, SIA “Bite Latvija”, Forum Cinemas Latvia OU filiāle Latvijā, SIA “Acme Film”, WIDE MEDIA PLC, Biedrība “Latvijas Grāmatizdevēju asociācija” un SES ASTRA AB.

Biedrība aktīvi vēršas pret satura izplatīšanu bez ražotāja vai piegādātāja atļaujas, kā arī sekmē TV un filmu tiesisku (legālu) pārraidi telekomunikāciju tirgū, uzturot aktīvu sadarbību ar Latvijas kompetentajām iestādēm Nacionālo elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomi (NEPLP), Valsts Poli-cijas Ekonomisko noziegumu apkarošanas pārvaldi (VP ENAP), Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisiju (SPRK), Valsts ieņēmumu dienestu (VID), LR Kultūras ministriju (KM), LR Finanšu ministriju (FM), LR Satik-smes ministriju (SAM), IKT nozares asociācijām u.c.

Par svarīgākajiem savas darbības uzdevumiem Gunta Līdaka uzskata ēnu ekonomikas ierobežošanu Biedrības pārstāvētajās nozarēs, sadarbībā ar atbildīgajam valsts institūcijām, atbilstoši MK izstrādātajam plānam, kā arī sabiedrības izglītošanu, lai veicinātu legāla satura izmantošanu, un normatīvo aktu izstrādi, kas veicinātu legāla satura izmantošanu un vietēja satura ražošanas palielināšanu:

“2016. gada maijā publicētā pētījumā “Nelegālās maksas TV apraides ap-joms Latvijā” no 707 344 mājsaimniecībām, kas lietoja maksas TV pieslē-gumu, vismaz 97 000 mājsaimniecību, jeb 240 000 Latvijas iedzīvotāju, lie-toja nelegālu televīziju, kas valstij radīja tiešos zaudējumus 12 miljonu eiro.

Lai arī dati uz 2020. gada sākumu liecināja: trīs gadu laikā mājsaimniecībās nelegālo TV pieslēgumu skaits sarucis par 49% – no 100 000 mājsaimniecībām ar nelegālo TV pieslēgumu bija atlikušas 51 000, tomēr kopējie nelegāla satura lietošanas apjomi pieaug un to lietotāji no TV aizvien vairāk “migrē” uz digitālo vidi.

NEPLP veiktie pētījumi rāda, ka katrs piektais Latvijas iedzīvotājs lieto nelegālo TV saturu, legālajiem pakalpojumu izplatītājiem gadā liedzot gūt ienākumus vairāk nekā 30 miljonu eiro apmērā. Turklāt pirātisma apjomi pieaug, tāpēc ēnu ekonomikas ierobežošana un vēršanās pret nelegāla satura izmantošanu ir ļoti būtiska gan industrijai, gan nacionālajai drošībai. Situācija nozarē pasliktinājusies arī kopš Krievijas iebrukuma Ukrainā, jo nacionālās informācijas telpas aizsardzības nodrošināšanai tika slēgti Krievijas propagandas kanāli Latvijā, tomēr tā rezultātā daļa šī satura lieto-tāju ir meklējuši iespējas saturu iegūt nelegālos resursos. ”

Guntai Līdakai ir milzīga pieredze mediju darba organizēšanā un uzraudzībā. Viņa ir bijusi TV žurnāliste, redakcijas vadītāja un programmu direktore dažādos TV kanālos. 11 gadus vadījusi Latvijas Raidorganizāciju asociāciju un bijusi Nacionālās elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomes locekle.

Gunta Līdaka ir Latvijas Mediju ētikas padomes locekle.

Viņai ir maģistra grāds Sociālajās zinātnēs un tiek turpinātas studijas doktorantūrā RSU.