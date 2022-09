Mediju eksperte: “Mums mazāk jāsatraucas par Krievijas retoriku, bet kā pēc pieminekļa nojaukšanas saliedēt nāciju” Ieteikt







“Mazāk būtu jāuztraucas par to retoriku, kas nāk no Krievijas, par šo “braukšanu augumā”, jo Krievija ir to darījusi vienmēr, gandrīz pastāvīgi. Tikko netiek izdarīts pēc viņu prāta.”

Tā TV24 raidījumā “Preses klubs” teikusi Gunta Līdaka mediju eksperte. Par ko viņa saskata iemeslu satraukties vairāk?

“Mani vairāk gan interesē cits aspekts. Tas, kur mēs esam diezgan atšķirīgi, – Lietuva, Latvija un Igaunija, – krievvalodīgo īpatsvars katrā no Baltijas valstīm, un tas, kā tas pavērsties mums iekšienē.”

Viņas satraukumu raisa iespējamie notikumi pēc pieminekļa nojaukšanas: “Par šo te iekšējo mikroklimatu pēc pieminekļa nojaukšanas mums noteikti ir jādomā ļoti daudz. Mums ir jādomā, kāpēc šī pieminekļa nojaukšanas saliedēt nāciju.”

Līdaka turpina: “Pirms kāda lieta ārlietu ministrs Edgars Rinkēvičs sacīja, ka mūsu mērķis ir panākt, lai Latvijā veidotos politiskā nācija. Kā mēs to darīsim pēc šī notikuma? Tas būs ļoti liels izaicinājums.”

“Kā jau dažādi eksperti saka, var parādīties dažādi ekscesi, jo aizvainojums sabiedrībā ir. Mēs, latvieši, uztveram šo pieminekli savādāk nekā to uztver krievvalodīgie mūsu valstī. Manuprāt, tas galvenis izaicinājums, lai mēs neradītu liekus iemeslus Krievijai.”

“Jā, latvieši priecājās, bija sajūsmā, mums ir pacelta pašapziņa, mēs esam atbrīvojušies no simboliem, bet kas notiek ar to sabiedrības daļu, kura šobrīd klusi noskatās uz šo un nepauž absolūti nekādu viedokli par to dažādu iemeslu dēļ? Kas notiks ar šo daļu?”