Bijušais ASV Valsts sekretārs Maiks Pompeo. Foto: EPA/Scanpix/LETA

Bijušais ASV valsts sekretārs Pompeo sāk darbu Pjotram Avenam daļēji piederošajam uzņēmuma "Kyivstar" direktoru padomē







Bijušais ASV valsts sekretārs Maiks Pompeo kā neatkarīgs direktors pievienosies Pjotram Avenam daļēji piederošā Ukrainas telekomunikāciju uzņēmuma “Kyivstar” direktoru padomei, vēstīja ārvalstu medijs “Bloomberg”.

M. Pompeo “Kyivstar” direktoru padomē darbosies kā konsultāciju kompānijas “Impact Investments” partneris, kas ir ASV nesen izveidota stratēģisko un finanšu konsultāciju un ieguldījumu sabiedrība.

“Impact Investments” uzdevums ir konsultēt un sniegt atbalstu “Kyivstar”, kā arī uzņēmuma māteskompānijas “Veon” vadībai stratēģiski svarīgos darbības virzienos Ukrainā.

Maiks Pompeo norāda: “Esmu gandarīts, ka varu palīdzēt “Kyivstar” un “Veon” komandai sniegt Ukrainas iedzīvotājiem mūsdienīgus digitālos pakalpojumus veselības, izglītības, biznesa izaugsmes un izklaides jomā. Tieši privātā uzņēmējdarbība un investīcijas palīdzēs Ukrainai nodrošināt izaugsmi un attīstību. Tāpēc ceru, ka arī man izdosies sniegt vērtīgu ieguldījumu, lai šie slavējamie centieni izdotos.”

“Veon” ir Amsterdamas biržā kotēts mobilo sakaru operators (VON.AS) un tas ir 100% Ukrainas telekomunikāciju uzņēmuma “Kyivstar” īpašnieks.

M. Pompeo bija 70. ASV valsts sekretārs no 2018. līdz 2021. gadam un sestais Centrālās izlūkošanas pārvaldes direktors no 2017. līdz 2018. gadam. Iepriekš M. Pompeo pārstāvēja Kanzasas štatu ASV Pārstāvju palātā no 2011. līdz 2017. gadam. Viņš ir absolvējis ASV Militāro akadēmiju Vestpointā un Hārvardas Juridisko skolu.