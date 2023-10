Krievijas prezidents Vladimirs Putins. Foto: AP/SCANPIX

Medijs: Pēterim Avenam un Mihailam Fridmanam Krievijā draud apsūdzība valsts nodevībā un raktuves mūžīgā sasaluma joslā







Krievijas Federācijas Padomes loceklis Dmitrijs Rogozins 11.oktobrī nosūtījis aicinājumu Krievijas Federālajam Drošības dienestam, Izmeklēšanas komitejai un ģenerālprokuratūrai pārbaudīt informāciju par uzņēmēju Mihaila Fridmana un Pētera Avena 150 miljonu ASV dolāru ziedojumu Ukrainas bruņotajiem spēkiem, jo “uz to attiecas smags kriminālkodeksa pants”, atsaucoties uz RIA Novosti vēsta portāls Meduza .

Arī Putinu atbalstošās kustības “Tēvzemes aizstāvju armija” vadītājs Ivans Otrakovskis aicinājis KF ģenerālprokuratūru pārbaudīt, vai Fridmana un Avena rīcība, ziedojot 150 miljonus ASV dolārus Ukrainai, nav sodāma pēc Kriminālkodeksa pantiem par “valsts nodevību” un “armijas diskreditēšanu”. Saskaņā ar KF likumdošanu par valsts nodevību soda ar līdz 20 gadiem cietumā, savukārt par armijas diskreditēšanu gaida līdz piecu gadu ilgs cietumsods.

Tikmēr Krievijas Valsts domes priekšsēdētājs Vjačeslavs Volodins oktobra sākumā parlamenta apakšpalātas sēdē paziņoja, ka tiem Krievijas pilsoņiem, kuri kritizējuši valsti, nav vērts atgriezties. Pēc viņa teiktā, “relokantam” (no angļu relocation, latv. pārcelšanās), kurš ir pametis Krieviju un “vēlējis uzvaru nacistiskajam, asiņainajam Kijevas režīmam vajadzētu saprast, ka viņš ne tikai nav šeit gaidīts, bet, ja viņš šeit ieradīsies, Magadana viņam tiks nodrošināta”. Pēc Volodina teiktā, ja šādi emigranti pēkšņi sadomātu atgriezties, “viņi var doties trimdā uzreiz pēc ierašanās – uz Magadanu vai Balto jūru, kur nav vasaras”.

Uz to, ka Fridmans un Avens jāsoda, kanālā LIVE netieši norādīja arī Kremļa propagandas rupors Vladimirs Solovjovs: “Es tikai nevaru saprast, vai viņš (Frīdmans) bija Ukrainas Bruņoto spēku sponsors vai ne? Vai presē izskanējusī informācija, ka Mihails Maratovičs Fridmans un Avena kungs katrs piešķīra UBS 150 miljonus dolāru, ir meli?” vēsta Solovjovs.

Par 150 miljonu ASV dolāru ziedojumu Ukrainai 2022.gada 8. martā paziņoja kompānija LetterOne, kuras īpašnieki ir Mihails Fridmans, Pjotrs Avens, Germans Hans, Aleksejs Kuzmičevs un Andrejs Kosogovs.

“Valde ir nolēmusi veikt ievērojamu ziedojumu 150 miljonu ASV dolāru apmērā, lai palīdzētu kara Ukrainā skartajiem cilvēkiem. Mēs zinām, ka visi Letter One darbinieki, tostarp mūsu dibinātāji, atbalsta šo rīcību,” teikts Letter One priekšsēdētāja Mervina Deivisa paziņojumā. Tāpat tajā norādīts, ka visi kompānijas īpašnieki ir atkāpušies no amatiem, tostarp valdē, un piekrituši nesaņemt labumu no investīciju fonda uzņēmējdarbības, kā arī pārtraukt dalību operatīvajā pārvaldībā. Saskaņā ar Reuters ziņoto, Letter One akcionāri ir arī vienojušies, ka visas kompānijas dividendes pārskatāmā nākotnē tiks izmaksātas pašreizējiem palīdzības pasākumiem. Par šo 150 miljonu ziedojumu pateicību Mihailam Fridmanam un Pēterim Avenam publiski (tostarp arī vēstulē Latvijas tieslietu ministram Jānim Bordānam) paudis arī Ukrainas galvenais rabīns Jakovs Blaihs. Tagad Krievija šo situāciju var mēģināt izmantot Mihaila Fridmana un Pētera Avena iznīcināšanai un viņu aktīvu pārņemšanai.

ASV un Eiropas Savienības sankcionētais Mihails Fridmans 9.oktobrī pirmo reizi pēc Krievijas iebrukuma Ukrainā no Izraēlas ieradās Maskavā. Financial Times ziņo, ka saskaņā ar labi informētu personu teikto, Fridmans neapsprieda savu ierašanos ar Kremli un plāno atgriezties Izraēlā, tiklīdz konflikts beigsies. ““Putinam tā ir milzīga uzvara, ja Fridmans ir Maskavā,” raksta Financial Times. Tikmēr kampaņa pret tā saucamajiem “relokantiem” Krievijas varas aprindās uzņem arvien lielākus apgriezienus. Sociālajos tīklos izskanējusi informācija, ka Vjačeslavs Volodins nosaucis cilvēkus, kurus pēc atgriešanās Krievijā gaida raktuves mūžīgā sasaluma joslā. Viņu skaitā ir televīzijas raidījumu vadītājs Ivans Urgants, šovmens Maksims Galkins, modes vēsturnieks Aleksandrs Vasiļjevs, uzņēmējs Mihails Fridmans un citi.