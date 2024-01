Bijušais CIP vadītājs nosauc valsti, kura varētu kļūt par nākamo Krievijas agresijas upuri

Bijušais ASV Centrālās Izlūkošanas pārvaldes (CIP) vadītājs Deivids Petrejs uzskata, ka Krievijas Federācijas armija neapstāsies, ja Ukraina zaudēs okupantiem. Par nākamajiem Maskavas upuriem varētu kļūt Moldova vai kāda no Baltijas valstīm.

Putin “won't stop there” if Russia wins in Ukraine, says fmr US spy chief David Petraeus. “Moldova will be the next in the crosshairs, or perhaps one of the Baltic states,” he warns. pic.twitter.com/bmZiXXf2SG

— Christiane Amanpour (@amanpour) January 6, 2024