Bijušais NBS komandieris Dalbiņš: “Bez Ukrainas sarunas nevar notikt un tās arī nenotiks” Ieteikt







“Es uzskatu, ka faktiski bez Ukrainas šādas sarunas nevar notikt un tās arī nenotiks, jo nebūs jau par ko lemt īsti,” tā intervijā TV24 raidījumā “Dienas personība ar Veltu Puriņu” sacīja atvaļināts pulkvedis, NBS komandieris Juris Dalbiņš, komentējot aktuālās ziņas par miera sarunām, kurās ASV un Krievija apspriež kara izbeigšanas plānu, malā atvirzot pašu Ukrainu un arī Eiropas valstis.

Reklāma Reklāma

“Vienīgi Amerika un Krievija – divi šie te cilvēki, kuriem ir savas ambīcijas būt par Nr.1 un pārdalīt pasauli – , es domāju, ka pretim šai te pārdalei un iesaisīties šajā te pārdalē, atkārtojot Jaltu, ir vēl trešais – Ķīnas diktators Sji Dzjiņpina kungs. Viņš nebūtu pretim piedalīties šajā pārdalē. Tas jau ir tāds signāls, ka tikai sākot šādā veidā sarunas diviem, neiesaistot karā iesaisīto otru valsti [Ukrainu], jau nozīmē to, ka tas virziens nav īsti pareizs. Tas norāda uz to, ka attiecīgas vērtības un to pamats tiek pārkāpts,” uzskata atvaļināts pulkvedis, NBS komandieris Dalbiņš.

Šādā veidā rīkojoties, tas ir “drauds arī pašai Amerikai”, piebilda viņš, jo tādējādi tiek degradētas tās demokrātiskās vērtības, kuru šūpulis ir Amerika, kā tas pasaulē tiek uzskatīts.

“Šajā gadījumā iet pret šīm te vērtībām un neievērot šos pamatprincipus, tas draud ar diezgan nopietnām sekām nākotnē. Cerams, ka ne jau viens Amerikas prezidents, bet arī Republikāņu partija, Demokrātu partija un pārējie amerikāņu politiķi saprot, kādus draudus un kādas sekas tas var nest pašai Amerikai. Es uzskatu, ka šajā gadījumā Eiropai būs jāparāda sava stingrība ārpolitikas jomā un arī ekonomiskajā politikā, lai tā netiktu pastumta malā kā tāds partneris, ar kuru nav jārēķinās, bet to skaidri pateikt, ko var sākt darīt jau šodien Minhenē [drošības konferencē; – red.piez.],” tā komentāra noslēgumā mudināja Dalbiņš.

Jau vēstīts, ka Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis ceturtdien, 13.februārī, paziņoja, ka Ukraina nepieņems nekādas vienošanās, kas noslēgtas starp Maskavu un Vašingtonu bez Kijivas līdzdalības, ziņoja LETA. “Svarīgi, lai viss nenotiktu saskaņā ar [Krievijas diktatora Vladimira] Putina plānu, kurā viņš vēlas darīt visu, lai sarunas notiktu divpusēji ar ASV,” norādīja Zelenskis.

Ukrainas prezidents pauda viedokli, ka sarunās par kara izbeigšanu vajadzētu piedalīties arī Eiropas valstīm.

Zelenskis komentēja savu vakardienas sarunu ar ASV prezidentu Donaldu Trampu un norādīja, ka neuzskata Trampa zvanu Putinam pirms viņa par ASV administrācijas prioritāšu atspoguļojumu, taču atzina, ka viņam tas bijis nepatīkami. “Es neuzskatu par prioritāti to, ka viņš vispirms runāja ar Krieviju. Lai gan tas patiešām nav ļoti patīkami,” viņš piebilda.

Pilnu TV24 raidījumu “Dienas personība ar Veltu Puriņu” variet skatīties video šeit: