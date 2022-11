Andrejs Elksniņš Foto. LETA © Ivars Soikāns

Bijusī prezidente: Daugavpils mērs Elksniņš nav pelnījis ieņemt tik augstu amatu







Daugavpils mērs Andrejs Elksniņš (S) nav pelnījis ieņemt tik augstu amatu, uzskata bijusī Valsts prezidente Vaira Vīķe-Freiberga.

Vērtējot Elksniņa izteikumus par karu Ukrainā, Vīķe-Freiberga intervijā TV3 raidījumā “900 sekundes” pauda, ka viņa ir pārliecināta, ka šis politiķis nav pelnījis ieņemt tik augstu amatu Latvijā. Viņa uzskata, ka steidzami jādomā par to, kādu juridisku instrumentu trūkst, lai nepieļautu šādu politiķu darbu šādos amatos.

“Drošības dienestiem būtu ar skubu un steigu jāsēžas pie saviem rakstāmgaldiem un jāuzraksta priekšlikumi par to, kas viņiem kā instrumentu pietrūkst, lai varētu adekvāti reaģēt uz šādu situāciju,” teica Vīķe-Freiberga, uzsverot, ka sekojoši parlamentam steidzami būtu jāpieņem atbilstoši likuma grozījumi, lai nebūtu tādas paralīzes un bezspēcības, jo netālu no robežām notiek kara situācija, bet “Latvijas intereses ar šā kunga paziņojumiem ir apdraudētas”.

Vienlaikus eksprezidente pateicas partijai “Saskaņa”, ka tā kara sākumā spējusi veikt principiālu izvēli par to, kurā pusē nostāties.

“Paldies “Saskaņai” par to, ka viņiem bija drosme par principa jautājumu, saprotot, ka jāizvēlas, kurā pusē viņi stāv, neskatoties uz to, ka viņi ilgus gadus bija kā “sērferis uz augsta viļņa”, ieslīdot Saeimā uz krievvalodīgo aizstāvības viļņa Saeimā,” skaidroja Vīķe-Freiberga.

Viņa uzskata, ka “Saskaņa” līdz šim bijuši saskaņā ar saviem vēlētājiem, tomēr partijas pašu kultivētais elektorāts nav spējis sekot partijas principiālajai izvēlei kara sākumā.

“Apsveicu viņus par to, ka viņi paši pieņēma to soli, bet neapsveicu ar to, ka viņi savu elektorātu nebija audzinājuši un sagatavojuši arī domai, ka ir zināmi principi, kuriem jāizvēlas sekot,” teica Vīķe-Freiberga.

Eksprezidentes ieskatā atsevišķas Saeimā iekļuvušās partijas, kas pauž “šovinistisku pozīciju” vēlāk pazudīs no politikas skatuves, jo būs notikuši starptautiski notikumi. Vīķe-Freiberga cer, ka saruks tādu iedzīvotāju skaits, kas turpinās meklēt šādu attieksmi politiskajā spektrā, lai gan šis process norit lēnāk, nekā cerēts.

LETA jau ziņoja, ka, ņemot vērā Elksniņa publiskos izteikumus, ka Krima ir Krievijas sastāvā, VDD uzaicināja viņu ierasties un sniegt paskaidrojumus.

Elksniņš “Delfi TV” raidījumā “Kāpēc” teicis, ka “Krima ir Krievijas Federācijas sastāvā”. Daugavpils pilsētas domes priekšsēdētājs apgalvojis, ka viņam ir saistošs Latvijas ārpolitikas kurss.