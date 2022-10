14. Saeimas vēlēšanas 2022. gada 1.oktobrī Foto: LETA

Biļetenus skenēja septiņas reizes…Rīgā divos vēlēšanu iecirkņos risina tehniskās problēmas Ieteikt







Rīgā divos 14.Saeimas vēlēšanu iecirkņos tiek risinātas tehniskās problēmas, lai pabeigtu balsu skaitīšanas procesu, aģentūrai LETA pastāstīja Rīgas pilsētas Vēlēšanu komisijas priekšsēdētājs Māris Zviedris.

Viņš aģentūrai LETA pastāstīja, ka 118. vēlēšanu iecirknī, kas izvietot Rīgas 89.vidusskolā, vēlēšanu komisija pati septiņas reizes mēģināju ieskenēt biļetenus vēlēšanu sistēmā. Šis process prasa skenēšanu veikt divas reizes, lai pārliecinātos, ka abās reizēs ir ieskenēts vienāds skaits biļetenu.

Tomēr katrā no septiņām reizēm nav izdevies iegūtu vienādu skaitli, jo kopējā skaitā bija neliela nesakritība par biļetenu daudzumu. To varēja izraisīt kāda kļūda skenēšanas procesā, piemēram, kādi kopā salipuši biļeteni. Tāpat bijuši gadījumi, kad iecirknis nevarējis pabeigt skenēšanas veikšanu un tā bija jāsāk no sākuma.

Tāpēc pašlaik daudzu piesaistīto speciālistu uzraudzībā notiek biļetenu skenēšana astoto reizi un šo procesu cerēts pabeigt pusotras stundas laikā, norādīja Zviedris.

Savukārt 37.vēlēšanu iecirknī, kas izvietots bijušajā Rīgas Pārdaugavas izpilddirekcijas ēkā, radušās problēmas ar izmantoto informācijas sistēmu. Vienā no informācijas nodošanas posmiem kaut kas ir nojucis un un pašlaik ar IT speciālistiem tiek strādāts, lai atgūt jau nodotos datus. Šo problēmu cerēts atrisināt dažu stundu laikā.

Reizē Zviedris norāda, ka, ja datus atgūt neizdotos, tad 37.vēšanu iecirknī balsis būtu jāskaita vēlreiz. Viņš gan cer, ka datus atgūt izdosies. Vaicāts, vai teorētiski iespējams, ka šo problēmu var nākties turpināt risināt pirmdien, 3.oktobrī, Rīgas pilsētas Vēlēšanu komisijas priekšsēdētājs šādu iespēju pilnībā neizslēdza. Reizē viņš tomēr pauda cerību, ka to izdosies atrisināt jau šodien.

Zviedris piebilda, ka neviens no atbildīgajiem nav devies gulēt un strādā atbilstoši iespējām pie nu jau 40 stundu dežūras.

Savukārt sagaidāms, ka vēl divu vēlēšanu komisiju – 129. vēlēšanu iecirkņa, kas ierīkots Rīgas 63.pamatskolā, kā arī Rīgas Ārstniecības vietu iecirkņa komisijas – jau nodotie dati un protokolu kodi tiks pārbaudīti un nosūtīti apstrādei Centrālajai vēlēšanu komisijai tuvākās pusstundas laikā.

Līdz šim nav publicēti dati par četriem no kopumā 160 Rīgas pilsētas vēlēšanu iecirkņiem.